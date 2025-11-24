美版烏克蘭和平計畫待協商 歐盟重申將持續援烏

美國總統川普(Donald Trump)政府日前拋出28點俄烏和平計畫，被質疑有迎合俄羅斯的傾向，歐洲多國已對此緊急會商。歐洲理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)今天(24日)承諾，歐盟將持續支持烏克蘭，並對進行中的和平談判表達肯定。

柯斯塔在安哥拉舉行的歐盟-非盟峰會(EU-AU Summit)場邊，就烏克蘭問題與其他歐洲國家領導人舉行會談。會後他做出承諾，歐盟將在「外交、軍事和經濟上」，繼續向基輔提供支持。

柯斯塔指出，對烏克蘭的支持「尤其是涉及財政支持」。歐盟成員國領袖上個月已同意以俄羅斯遭凍結資產為基礎，向基輔提供「賠償貸款」，藉此負擔烏克蘭未來兩年的資金需求。

目前歐盟正針對這項計畫，與比利時進行協商。俄羅斯大多數被凍結資產存放在比利時的「歐洲清算銀行」(Euroclear)，比利時當局堅持任何動用俄國資產的行動必須具備法律確定性，且歐盟成員國必須共同承擔風險。

柯斯塔也提及美歐及烏克蘭代表23日在日內瓦召開的俄烏和平計畫會議。他表示，儘管仍有問題尚待解決，但各方已取得「重大進展」。