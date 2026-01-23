美版TikTok定案 川普感謝習批准

歷經多年拉鋸，TikTok美國業務方案終於拍板。TikTok於23日公告成立美國數據安全合資公司，字節跳動在保留核心演算法與智慧財產權的前提下，成為合資公司最大單一股東；同日，美國總統川普也在社群平台致謝大陸國家主席習近平「點頭批准TikTok協議」，象徵這起牽動陸美科技、資本與政治角力的案件，畫下階段性句點。

除抖音一事塵埃落定，輝達H200的AI晶片，也傳出好消息。美媒引述知情人士指，阿里巴巴等大陸科技大廠，已被通知可為訂購輝達H200人工智慧（AI）晶片做準備，暗示北京當局可能即將正式批准，消息一出，從台積電ADR到輝達、超微（AMD）等半導體股價，23日早盤都大漲。

TikTok23日公告，已成立「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC），未來將專責美國市場的數據保護、演算法安全、內容審核與軟體保障。依照公告架構，字節跳動保留19.9％股權，仍為合資公司最大單一股東；甲骨文、銀湖資本與MGX各持股15％，其餘股份則由多家策略投資人持有。合資公司董事會共七席，TikTok執行長周受資名列其中。

在關鍵技術層面，字節跳動仍握有TikTok核心演算法與相關智慧財產權，並以授權方式提供合資公司使用。市場解讀，此安排回應美方對數據與演算法安全的監管要求。

值得注意的是，合資公司主要負責數據與內容安全等非營利性質業務，實際營運成本將透過分潤機制運作。至於電商、廣告、市場行銷等主要營收來源，仍由字節跳動全資控股的TikTok美國公司負責，維持TikTok全球產品的互聯互通。

業內人士指出，TikTok美國方案在結構上，與蘋果公司於大陸市場採行的「雲上貴州」模式相似，即透過在地合資公司承接數據與合規責任，但核心技術與產品控制權仍掌握在母公司。不同之處在於，字節跳動在美國合資公司中直接持股，對治理與營運仍具關鍵影響力。

TikTok在美國擁有超過2億用戶，市場普遍認為，TikTok短期內在美國的營運不確定性已大幅下降，也為陸美科技企業在高度政治化議題下，提供可供參考的折衷模式。