美版TikTok拍板出售？美合資企業接手 交易案估明年初完成

抖音母企業「字節跳動」爆已和美方達成協議，決定將TikTok美國的業務賣給美國合資企業。這項交易案預計明年初完成，正式為TikTok在美「不賣就禁」的風波畫下句點。

綜合外媒報導，短影音平台TikTok內部備忘錄顯示，母公司字節跳動18日已經正式簽訂協議，決定將部分美國業務出售給美國合資企業。該企業由甲骨文、總部位於阿布達比的投資機構MGX，以及私募股權公司銀湖持有四成五的股權，而字節跳動只保留大約兩成，剩下部分由其他投資人持有，讓TikTok在美「不賣就禁」狀況可望解套。

TikTok售美股權變化。圖／路透社、CNN

美國總統川普18日簽署行政命令支持這項交易案，未來美方合資企業將負責保護美國數據、演算法安全、內容審核以及軟體保障，字節跳動則繼續管理在美商業活動，包括電子商務、廣告以及行銷。

美國國會2024年通過法案，要求字節跳動出售TikTok多數持股，否則將不得在美國營運，禁令原定今年一月生效，但獲得川普政府多次展延，最新期限是明年1月23日，TikTok執行長周受資在備忘錄中指出，出售協議將在截止日前一天完成。

