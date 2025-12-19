美版TikTok確定出售！美國投資團隊接手 交割時間曝

短影音平台 TikTok 。（示意圖／東森新聞）





短影音平台 TikTok 的中國母公司字節跳動（ByteDance）已與三家主要投資人簽署具約束力協議，將 TikTok 超過80%的美國資產出售給美國及全球投資人，以避免遭美國政府禁用。TikTok 執行長周受資18日向員工說明此事。

根據《路透社》報導，這項交易被視為解決 TikTok 自2020年8月以來在美國前景不確定性的重大一步。當時川普（Donald Trump）曾首次嘗試禁止該應用程式，但未能成功。TikTok 目前在美國的固定使用者超過1.7億人。

廣告 廣告

TikTok表示，字節跳動與 TikTok 已與三家管理投資人——甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）及 MGX——簽署具約束力協議，成立新的美國合資公司「TikTok USDS Joint Venture LLC」。

針對此案，甲骨文拒絕評論，白宮則將相關詢問轉交 TikTok 回應。TikTok在備忘錄中指出，這項交易將使「超過1.7億名美國人能持續探索一個充滿無限可能的世界，成為重要全球社群的一部分」。

路透社指出，該交易預計於1月22日完成，將終結多年來美國基於國家安全疑慮，要求字節跳動剝離 TikTok 美國業務的行動。

依據備忘錄內容，新成立的美國合資企業中，甲骨文、銀湖資本及總部位於阿布達比的 MGX 將合計持有45%股權。

整體股權結構為：由包含甲骨文、銀湖資本與 MGX 在內的新投資人財團持有50%，其中三者各持15%；字節跳動部分既有投資人之關係企業持有30.1%；字節跳動則保留19.9%。

更多東森新聞報導

剛起飛就墜機！美國小飛機摔成爛鐵 機上2員罹難

快訊／日本青森縣又地震 各地震度曝光

剛完成浪漫第一次！他突施暴洩慾 女方哭喊：會痛不要

