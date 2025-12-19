美版TikTok賣了！美方主導新投資團隊曝光 北京字節跳動保留2成股權

大陸短影音平台TikTok證實，將出售8成美國資產，給美國資方主導的投資團隊。

TikTok執行長周受資向員工發出備忘錄，表示很高興分享一些好消息，已經簽署具法律約束力的協議，將美國業務出售給一家由美國投資人控制的合資企業，將在1月22日完成交易。

根據備忘錄內容，新投資團隊將由甲骨文、銀湖資本，以及總部位於阿布達比的MGX組成，但北京字節跳動保留19.9%股權。

周受資強調，這項協議將讓超過1億7千萬名美國使用者可以繼續使用TikTok，備忘錄揭示的交易架構，與美方之前公布的方案一致，仍有待大陸方面批准。

因為國安疑慮，美國國會要求字節跳動分拆美國業務，否則不得在美國營運，川普政府不斷延後執法，以利交易進行，如今塵埃落定，售出超過80%資產，也代表解除禁令，TikTok在美國發展邁出一大步。