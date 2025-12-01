美特使將往莫斯科與普京談俄烏和平協議 澤倫斯基外患未平先遭「一億美元」內憂

美國國務卿馬可．魯比歐（Marco Rubio）11月30日在佛羅里達州棕櫚灘與烏克蘭高層代表團舉行閉門會談，會議持續超過4小時。魯比歐會後向媒體表示，這場會談「非常有建設性且務實」，雙方在結束俄烏戰爭的框架上取得進一步進展。



魯比歐強調，和平進程不僅止於停火，更包括烏克蘭長期安全保障與經濟繁榮的重建藍圖。他指出：「我們希望烏克蘭不僅能結束戰爭，還能以比戰前更強大、更繁榮的姿態重建國家。這需要全面性的協議，不僅是結束戰鬥的條款，還包括讓烏克蘭奠定長期繁榮的基礎。」

美國總統特使本周稍晚前往莫斯科



參加會談的美方代表包括魯比歐、川普總統和平特使史蒂夫．魏考夫（Steve Witkoff）以及川普女婿傑瑞德．庫許納（Jared Kushner）。烏方則由國家安全與國防委員會秘書魯斯捷姆．烏梅洛夫（Rustem Umerov）領軍，成員還包括烏克蘭武裝部隊總司令安德烈．赫納托夫（Andriy Hnatov）與總統顧問奧列克桑德爾．貝夫茲（Oleksandr Bevz）。

魯比歐透露，魏考夫將於本周稍晚前往莫斯科，與俄羅斯總統普京直接會面，討論最新和平方案。克里姆林宮發言人德米特里．佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月30日證實，普京將在12月4日出訪印度前於莫斯科接見魏考夫。

這次佛州會談延續了11月下旬在日內瓦啟動的密集談判。雙方正針對美國最初提出的和平框架進行大幅修訂，該框架曾因要求烏克蘭限制軍力、放棄加入北約、在100天內舉行選舉，以及可能割讓頓巴斯部分地區，而被批評過度向俄羅斯傾斜。談判人士表示，最新版本已對多項條款進行調整，但具體內容尚未公開。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）會後表示：「我們非常感謝美國人民、美國領導層，以及魯比歐國務卿、魏考夫與庫許納團隊所做的巨大努力。今天延續了日內瓦會議的成功，這是一場有成效且成功的會談。我們討論了對烏克蘭未來至關重要的所有事項，美國展現了超強的支持。」

烏克蘭總統澤倫斯基11月29日晚間視訊演說中，對美國團隊的「建設性做法」表示肯定，並稱未來幾天將「迅速且實質地制定結束戰爭的具體步驟」。

澤倫斯基除了外患還有「內憂」



值得注意的是，本次烏方首席談判代表已由烏梅洛夫取代原先的總統辦公室主任安德烈．葉爾馬克（Andrii Yermak）。澤倫斯基11月28日宣布接受葉爾馬克辭職，此前反貪調查人員突襲搜查其住所，澤倫斯基政府正面臨能源部門高達1億美元貪腐醜聞的國內壓力。

與此同時，俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模空襲。澤倫斯基11月30日在Telegram指出，僅11月29日至30日，俄軍就對烏克蘭發射122架攻擊無人機與多枚彈道飛彈，造成基輔及周邊地區至少4人死亡、數十人受傷，其中包括兒童。澤倫斯基強調：「這類襲擊每天都在發生，本周俄軍已對烏克蘭使用了近1400架攻擊無人機、1100枚導引航空炸彈與66枚飛彈。」

另一起事件則讓區域局勢更趨複雜。烏克蘭11月29日聲稱對俄羅斯新羅西斯克港附近的裏海管線聯盟（Caspian Pipeline Consortium）輸油設施發動攻擊，造成損壞。哈薩克斯坦外交部11月30日罕見發表聲明，強烈要求烏克蘭停止此類行動，稱其「損害哈薩克與烏克蘭雙邊關係」，並要求基輔採取措施防止類似事件再發生。裏海管線聯盟負責運輸哈薩克約80%的石油出口。



