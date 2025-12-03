美特使會晤蒲亭 俄拒接受領土提案

記者潘紀加／綜合報導

美國特使魏科夫與川普女婿庫許納2日會晤俄羅斯總統蒲亭，磋商烏俄和平協議最新草案，雙方會談5小時仍無共識，尤其是關鍵的領土問題無法取得突破，但蒲亭接受部分提案。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，魏科夫和庫許納2日前往克里姆林宮，針對美烏代表團協商的新版本和平協議草案展開磋商。

俄方會後表示，無法接受有關領土問題等提案，但接受美方提出的某些方案，將持續談判。蒲亭也在會前指控歐洲方面阻礙和談進程，還揚言若遭受攻擊，將動用武力回應。

此外，蒲亭4日起展開為期2天的印度之行，欲推動俄羅斯石油、飛彈系統與戰機銷售；並由國防部長貝洛索夫與工商界代表團隨行。

烏克蘭總統澤倫斯基在訪問愛爾蘭期間表示，「沒有簡單的解決方案」，目標不只是暫時停火，而是實質結束戰爭，並呼籲提供烏克蘭明確的安全保障。美國總統川普坦言「情勢棘手」，仍將致力促成和談，終結這場近4年的戰爭。

報導說，白宮最初起草的28點草案，被認為過度偏袒俄國，在徵詢烏克蘭意見後，刪減具爭議性的領土、加入北約等相關條款，烏方並要求歐洲必須參與討論。