美特使會普丁後 美烏俄首場3方安全會談阿聯展開

克里姆林宮(Kremlin)表示，烏克蘭、美國與俄羅斯官員今天(23日)將在阿拉伯聯合大公國舉行安全會談。此前，美國高級談判代表在莫斯科與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)舉行了會晤，討論美國起草的結束烏克蘭戰爭計畫。

旨在結束這場自第二次世界大戰(World War II)以來歐洲最致命衝突的外交努力近幾個月有所加速，但莫斯科和基輔雙方在戰後領土安排這一關鍵問題上仍存在分歧。

克里姆林宮發佈聲明表示，由美國特使魏科夫(Steve Witkoff)率領的談判代表與這位俄羅斯領導人舉行的會談持續到今天凌晨。

克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)向記者表示，他們的會談「在各方面都很有成效」。

魏科夫和美國團隊接下來將飛往阿布達比，預計會談將在那裡繼續進行。

鄂夏柯夫表示，一個由俄羅斯軍事情報局(GRU)局長柯斯特克夫將軍(General Igor Kostyukov)率領的俄羅斯代表團，也將在「未來數小時內」前往阿布達比。

鄂夏柯夫補充說：「雙方達成了一致，安全問題三方工作小組的首次會議今天將在阿布達比(Abu Dhabi)舉行。」

他說：「我們真心希望透過政治和外交手段解決(衝突)。」但他補充表示：「在此之前，俄羅斯將繼續在戰場上實現其目標。」

魏科夫先前表示，他認為雙方「只剩下一個問題」，但沒有詳細說明。(編輯：許嘉芫)