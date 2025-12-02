美特使會普丁談俄烏終戰 川普女婿庫許納將同行

（中央社莫斯科2日綜合外電報導）美國總統川普的特使魏科夫與川普的女婿庫許納預定今天下午5時（格林威治時間14時）過後，在俄羅斯首都莫斯科與俄國總統普丁會面，商討結束烏克蘭戰爭的可能方式。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄美會談將於下午5時過後開始。普丁（Vladimir Putin）將在克里姆林宮接見美國的烏克蘭事務首席協商代表魏科夫（Steve Witkoff），庫許納（Jared Kushner）也將隨行。」

路透社報導，魏科夫以前搭過的一架龐巴迪（Bombardier）Global 7500商務機今天進入俄羅斯領空，俄羅斯新聞社「國際傳真社」（Interfax）隨後報導，飛機已經抵達莫斯科。這架飛機是從美國邁阿密（Miami）起飛。

川普（Donald Trump）曾表示，他希望終結歐洲自二戰以來最致命的衝突，但迄今為止，他的努力尚未帶來和平，包括8月在阿拉斯加與普丁的峰會，以及與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的數次會晤。

美方一份28點和平方案草案上週外流後，引發烏克蘭及歐洲官員擔憂，認為該方案屈從於俄國的主要要求，包括北大西洋公約組織（NATO）相關議題、讓俄國實質控制烏克蘭1/5的土地、對烏軍設限等。

歐洲各國隨後另提方案，而在瑞士日內瓦的會談中，美國與烏克蘭表示，雙方已建立一套「更新且更完善的（終戰）和平架構」。

近期美烏談判代表赴美國佛羅里達州會談，澤倫斯基今天表示，會談期間，雙方又把在日內瓦擬定的和平協議架構變得更加完善。

澤倫斯基在社群平台寫道，烏克蘭以極其嚴肅的態度推動外交，並希望更多外國夥伴參與。

他也提到，在美俄官員會面前，俄方發動了散播「假消息」的行動。他並指控俄國利用與美方的會談，試圖鬆動西方制裁，而非真正尋求與烏克蘭實現和平。（編譯：楊昭彥）1141202