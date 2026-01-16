美特使稱格陵蘭協議「應該且將會達成」 英軍新型無人直升機完成首飛備戰

一名女子1月14日走在格陵蘭島一條街道上，街道上飄揚著格陵蘭國旗。（美聯社）



美國總統川普近日不斷表達想接管丹麥自治領地格陵蘭，引發外界關注。美國駐格陵蘭特使16日稱，關於格陵蘭的協議「應該、而且將會達成」，並稱自己計畫在3月訪問格陵蘭。此外，英國皇家海軍16日表示，其首架全尺寸自主直升機已完成首飛。該直升機旨在應對北大西洋日益緊張的局勢，執行追蹤潛艇及其他高風險任務。

英國衛報報導，美國參議員目前陸續抵達丹麥國會，準備與丹麥及格陵蘭的國會同僚會面。民主黨參議員威爾希（Peter Welch）16日表示，美國代表團此行是為了「再次強調，我們對丹麥在美國國家安全中所扮演角色的感謝」，並呼籲建立一個「更強大而非更虛弱的北約」。

廣告 廣告

他說，「因此這只是國會一個跨黨派成員團體所傳達的立場，表明我們感謝丹麥、需要丹麥，也支持我們持續維持合作關係。」

美國駐格陵蘭特使蘭德瑞（Jeff Landry）16日向福斯新聞表示，他相信有可能就格陵蘭達成一項協議，並稱川普對於掌控格陵蘭的計畫「是認真的」（serious）。

他說，「我確實相信，等這件事發展到一定階段，會有一項應該、也將會達成的協議。」並補充，「我認為他已經表明立場，也已經告訴丹麥他想要的是什麼，現在就看國務卿盧比歐（Marco Rubio）和副總統范斯（JD Vance）去談成交易。」蘭德瑞表示，他計畫在3月訪問格陵蘭島。

英國海軍首架全尺寸自主直升機完成首飛 對抗北大西洋威脅

路透社報導，自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，各國政府紛紛增加國防支出，並計畫擴充軍隊人數。

如今，美國有意併購格陵蘭島，部分原因在於希望擴大美國監控俄羅斯船隻與潛艦活動海域的能力，包括在格陵蘭、冰島與英國之間海域的任何動向。俄羅斯則表示，關於莫斯科與北京對格陵蘭構成威脅的說法是個神話。

英國海軍表示，這架名為「普羅特斯」（Proteus）的直升機，已成功完成一段簡短的測試飛行程序。英國海軍表示，這款直升機的設計用途包括反潛作戰、海上巡邏，以及追蹤水下船隻。

「普羅特斯」被視為全球首款，與有人直升機尺寸相仿的「全尺寸」自主直升機，只需官兵下達任務指令，即可自動在惡劣海況與狹小艦艇甲板等複雜環境中進行起降，並具模組化酬載空間，能執行反潛等多元作戰任務，有望成為英軍水面艦未來作戰利器。

該直升機是透過一項耗資6000萬英鎊的計畫所研發的，對於保衛英國和北約（NATO）盟國免受北大西洋「不斷演變的威脅」至關重要。英國海軍表示，「普羅特斯」由國防與航太集團李奧納多（Leonardo）設計與製造，主要依靠由軟體驅動的感測器和電腦系統運作，使其能夠解讀環境並做出決策。

李奧納多直升機英國區總經理柯爾曼（Nigel Colman）表示，「普羅特斯代表了海事航空運作方式的一大轉變，它能在艱困環境中提供長時間運作、靈活性與更遠的作戰範圍，執行那些枯燥、骯髒又危險的任務，而不必讓人員暴露在風險之中。」





更多上報報導

【有片】英「首席捕鼠大臣」賴瑞迎19歲生日 門口散步險絆倒波蘭攝影官

加拿大總理會習近平談成「油菜籽換電動車」協議 卡尼：料3月前降關稅

美台達成新貿易協議 中國外交部「堅決反對」籲華府恪遵「一個中國」原則