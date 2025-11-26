美特使與俄高官通話曝！教蒲亭哄川普秘訣
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普積極推動俄羅斯與烏克蘭停戰，美俄也草擬28點計劃，各方持續談判。不過據《彭博》披露，川普特使威科夫（Steven Witkoff）曾教授俄羅斯資深官員，應建議俄國總統蒲亭稱讚川普是「和平主義者」，以便提出和平方案。
彭博26日披露一段美國總統特使威科夫今年10月14日，與俄羅斯高級官員、總統外交政策助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的通話內容。這通電話被認為與獲得川普背書的28點和平計劃有關，這項提議的最初版本包括要求烏克蘭割讓領土、承諾不加入北約，被認為過於偏袒莫斯科。
彭博根據威科夫與鄂夏柯夫的通話錄音，整理出逐字稿，但並未說明是從何處取得這段錄音。威科夫在通話中表示，他相信俄羅斯一直想要達成和平協議、對蒲亭懷抱最深的敬意，並指導鄂夏柯夫應該向蒲亭建議說，稍後與川普通話時，應該就川普最近促成的加薩停火協議表達讚賞，說「尊重川普是一位和平主義者，你真的很高興看見停火」。
魏科夫也建議俄羅斯，像美國在加薩戰爭做的一樣，為俄烏戰爭制定和平方案，「我覺得很棒的做法是，也許他可以對川普總統說：你知道，威科夫和鄂夏柯夫討論了一個非常類似的20點和平計畫，這可能會稍微推動局勢，我們對這類事情也持開放態度」，還透露他認為川普會給他很大的空間與裁量權來達成協議。
鄂夏柯夫似乎採納了部分建議，表示蒲亭會表示祝賀，並會說「川普先生是真正的和平之人」。
而在兩人通話的兩天後，川普依俄方要求與蒲亭進行通話，並在會後形容２個半小時的對話富有成效，並宣佈要在布達佩斯與蒲亭會晤，也透露蒲亭有恭喜他達成加薩和平協議。
白宮白宮通訊主任張振熙表示：「這則報導證明了一件事，特使威科夫幾乎每天都與俄羅斯和烏克蘭官員交談，以推動和平，這正是川普總統指派他要做的。」
