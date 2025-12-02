美特使與蒲亭會談前夕 俄公布影片稱占領烏東樞紐

趕在美國的俄烏談判特使魏科夫前往俄羅斯、展開美俄高層會談的前一日，俄國官方公布一段影片，聲稱俄羅斯軍隊已經在烏克蘭的後勤樞紐——頓內茨克的波克羅夫斯克插旗。

外界解讀，俄羅斯選在這個時間點公開影片，是刻意展現軍事優勢，以增加談判籌碼。

同一日，克里姆林宮發言人還透露，俄羅斯總統蒲亭視察指揮所，軍方向他匯報，除了波克羅夫斯克，還占領了哈爾科夫的沃夫昌斯克。然而，烏克蘭的官員尚未承認這兩座城鎮落入俄軍的手裡。

波克羅夫斯克是烏克蘭的鋼鐵重地，更是頓內茨克重要的公路和鐵路交通樞紐，戰略位置優越，如今卻幾乎被俄軍包圍，而且大多數的平民已經逃離這裡。

從地理位置的戰略地位來看，一旦俄軍奪下這座城市，就等於是打開攻擊頓內茨克其他城市的大門，讓俄羅斯更可能往烏克蘭中部推進。

美國外交政策研究所資深研究員李羅伯分析，「失去波克羅夫斯克重要嗎？從作戰的角度來看，它很重要。但只要斯拉夫揚斯克和克拉莫托斯克還在烏克蘭手上，俄羅斯還有很長的路要走，才能占領整個頓內茨克地區。」

此時，烏克蘭總統澤倫斯基正在法國訪問，並且與法國總統馬克宏會談，希望歐洲能加強對烏克蘭的支持。

由於烏克蘭和法國在上個月宣布簽署意向書，讓基輔在未來10年內，可以取得最多100架法國製的飆風戰機，加強防禦能力，澤倫斯基也趁機訪問飆風製造商達梭公司的新工廠。

烏克蘭總統澤倫斯基說道，「安全保障也至關重要，我們需要美國和歐洲的具體承諾。」

法國總統馬克宏表示，「當我們談到和平時，每個人都有自己的角色，對俄羅斯而言，在於停止侵略，到目前為止都沒有任何資訊或是證據，顯示俄羅斯往這個方向走，烏克蘭是唯一一個能談論自己領土的歸屬議題。」

從2022年，俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯將近3000億歐元的境外資產，因為遭到西方國家制裁而被凍結。馬克宏表示，歐盟計畫將這筆資金轉而支持烏克蘭。此外，除了法國，澤倫斯基也和英國、德國、義大利和波蘭等10多位歐洲元首通話。

