美特使莫斯科會普丁後 川普：烏克蘭和談前景不明

美國總統川普3日表示，烏克蘭和平談判的未來走向尚不明朗，此前他稱俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與美國特使的會談「相當順利」。

克里姆林宮3日表示，普丁接受了美國提出的旨在結束烏克蘭戰爭的部份提議，並準備繼續努力尋求妥協方案。

美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和川普顧問兼女婿庫許納(Jared Kushner)在克里姆林宮(Kremlin)停留了數小時，並在3日凌晨離開，但在結束這場戰爭方面並未取得具體突破。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)向記者表示，魏科夫和庫許納透過電話向他報告了會談情況，並告訴他，他們從普丁那裡獲得的印象是「他想達成協議」。然而，川普表示，接下來會發生什麼事尚不清楚。

川普說：「這次會談的結果我無法訴你們，因為一個巴掌拍不響。」對此他並未進一步解釋，但他補充道：「我們(與烏克蘭)有很好的進展。」

一位白宮官員表示，魏科夫和庫許納4日將與烏克蘭官員在邁阿密會面。

在被問到普丁是否拒絕了美國的提議時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)否認。

培斯科夫說：「昨天雙方首次進行了直接的意見交換。」「有些內容被接受，有些內容則被指出不可接受。這是尋求妥協的正常工作流程。」

一名克里姆林宮助理在會議後表示，「尚未達成妥協方案」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在他的夜間錄影演說中表示，他的團隊正為在美國的會議做準備，且與川普代表的對話將繼續進行。

他說：「只有兼顧烏克蘭的利益，才能實現有尊嚴的和平。」

談判加強正值基輔面臨困境之際，基輔在東部戰線對俄羅斯節節敗退，同時還面臨這場戰爭中最大的貪腐醜聞。