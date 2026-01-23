美特使莫斯科會普丁 深夜就烏克蘭協商逾3小時

包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)在內的美國高級談判代表，22日深夜在莫斯科與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會面，就美國起草的結束烏克蘭戰爭計畫進行磋商。同時，基輔方面宣布已和華盛頓就戰後安全保障達成協議。

旨在結束這場自第二次世界大戰(World War II)以來歐洲最致命衝突的外交努力，近幾個月有所加速，但莫斯科和基輔雙方在戰後領土安排這一關鍵問題上仍存在分歧。

克里姆林宮(Kremlin)在今天(23日)凌晨發布的一份聲明中表示，會談持續超過3小時後結束。

廣告 廣告

魏科夫先前曾說，他認為雙方「只剩下一個問題」，但沒有詳細說明。

克里姆林宮公佈的影片顯示，普丁面帶微笑與魏科夫、美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)和白宮顧問格倫鮑姆(Josh Gruenbaum)握手。

克里姆林宮表示，俄羅斯談判代表德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)和克里姆林宮助手鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)代表俄羅斯參加了會談。

就在幾個小時前，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，一項協議草案「幾乎已經完成」，他和川普已就戰後安全保障問題達成一致。

佔據了烏克蘭約20%領土的俄羅斯，正在推進完全控制烏國東部的頓巴斯地區(Donbas region)作為協議的一部分。

但基輔警告，讓出領土將助長莫斯科的氣焰，並表示不會簽署任何無法威懾俄羅斯再次發動新攻擊的和平協議。

在達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇與川普會面後，澤倫斯基以英語向記者表示，安全保障「已達成」。他說，英國和法國已經承諾派遣地面部隊。

魏科夫表示，他和庫許納都不會在俄羅斯首都過夜，而是直接飛往阿布達比(Abu Dhabi)，在那裡繼續進行「軍事對軍事」工作小組形式的會議。

即將在阿拉伯聯合大公國舉行的會議細節並未公布，且尚不清楚俄羅斯和烏克蘭官員是否會舉行面對面會談。

澤倫斯基表示，會談將持續兩天。

川普21日重申了他一貫的說法，稱相信普丁和澤倫斯基即將達成協議。 (編輯:柳向華)