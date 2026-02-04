美特警隊大動作搜索賭城民宅 內藏生物實驗室疑與大陸有關

美國拉斯維加斯警方接獲線報，指出位於東區的一處民宅疑似藏有一座生物實驗室，於是在上月31日出動特警隊（SWAT）前往執行搜索令，據稱該實驗室似乎與中國大陸有關。

特警隊出動搜索拉斯維加斯一處民宅內的生物實驗室。（圖／美聯社）

拉斯維加斯警察局警長麥克馬希爾（Kevin McMahill）在2日的記者會上表示，執法人員在民宅密閉的車庫中，發現了超過一千件含有「潛在生物和危險物質」的證物。儘管發現了這些物品，當局強調目前對公眾並無威脅。

警方逮捕了現年55歲的民宅物業管理人所羅門（Ori Solomon），他已被送往克拉克郡拘留中心，面臨處置和排放危險廢棄物的指控。麥克馬希爾指出，執法人員在執行搜索令時採取了全面的預防措施，包括使用機器人進入屋內收集空氣樣本，並部署危險物質處理小組安全移除相關物品。

在車庫內，調查人員發現了多個裝有不明液體的冰箱、加侖裝的不明液體容器、離心機及其他實驗室設備。警方在聲明中表示：「部分證物包括生物材料和液體，已經過精心收集並送往聯邦調查局（FBI）實驗室進行檢測。」

調查人員確認該房產的屋主為朱嘉北（Jia Bei Zhu），他目前已因2023年在加州里德利（Reedley）發現的一座未經授權的生物實驗室案件而被聯邦拘留。朱嘉北被控在沒有適當許可的情況下製造和分發標示不實的醫療設備，包括新冠病毒、懷孕和愛滋病檢測試劑，並向美國食品藥物管理局（FDA）做出虛假陳述。他預計將於4月接受審判。

美國司法部表示，現年62歲的朱嘉北，即加州里德利生物實驗室的經營者，以及他的合作夥伴已面臨額外指控。然而，朱嘉北的律師安卡波齊（Anthony Capozzi）在2日表示，他的當事人與拉斯維加斯的調查無關：「他沒有參與在拉斯維加斯住宅內進行的任何生物實驗室活動。我們不知道那個住所發生了什麼事。」

根據美國眾議院中國問題特別委員會的報告，朱嘉北是大陸公民，同時也是加拿大通緝的逃犯。該委員會指控朱嘉北與中國大陸政府有密切關係，並參與了一個跨國犯罪企業，從美國公司竊取了數百萬美元的知識產權。

朱嘉北的公司「環球醫療科技公司」（Universal Meditech Inc）被發現設置了一座秘密實驗室，大量實驗室設備、製造裝置和醫療級冰箱。官員還報告發現約一千隻用於疾病研究的轉基因老鼠。該設施的工作人員告訴當局，這些老鼠是為新冠病毒研究而基因改造的。

