美獨立宣言250週年》法國特技飛行隊飛越自由女神像 象徵著巴黎是華盛頓「最古老的國際盟友」

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為慶賀美國「獨立宣言」250周年，法國巡邏兵飛行表演隊8架噴射機飛越紐約自由女神像上空。（圖片來源／ Armée de l'Air et de l'Espace帳號）

為慶賀美國「獨立宣言」發表將屆滿250週年，法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France） 今天執行「Liberté 250」任務，8架噴射機飛越紐約自由女神像上空，以法國國旗的「藍、白、紅」3色彩繪曼哈頓天際。

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《法新社》報導，法國巡邏兵飛行表演隊8架阿爾法噴射機（ALPHA）飛越象徵性地標自由女神像上空，這座雕像由法國贈予美國，於1886年正式揭幕。

《法新社》特別指出，這項行動凸顯了當年法國決定性支持美國獨立戰爭、反抗英國王室的歷史，象徵著巴黎是華盛頓「最古老的國際盟友」。

在飛越自由女神像前的幾分鐘，這 8 架戰機先飛越了紐約北邊 80 公里處、象徵兩國軍事合作的西點軍校（West Point），隨後飛越曼哈頓與自由女神，緊接著向南往美國獨立宣言的誕生地費城（Philadelphia）前進。

法國巡邏兵飛行表演隊10架噴射機在表演前幾天直接飛越北大西洋抵達美國。（圖片來源／ Patrouille de France臉書帳號）

飛機空中噴出象徵法國國旗的「藍、白、紅」三色煙霧，這群戰機的尾翼也經過特別設計，一側塗裝美國國旗，另一側則是法國國旗。

巡邏兵飛行隊隊長波杜因（Brice Beaudouin）中校在飛行前接受告訴《法新社》採訪時表示「老實說，飛越自由女神像這件事，是我這輩子從來沒想過自己有機會做到的。」

這項被命名為「自由250」（Liberte 250）的任務，彰顯法國對美國獨立革命志士的支持，巴黎也因而成為華府最早的國際盟友。幾天前10架的阿爾法噴射機直接飛越北大西洋，並由一架法軍Falcon 50，及一架 A400M 運輸機護航抵達美國，整個美東特遣隊總計有 85 名法國軍職人員參與。

這次部署將持續至7月5日，期間還規劃了多場飛越活動，地點包括馬里蘭州（Maryland）、維吉尼亞州（Virginia）及華盛頓特區（Washington, DC），並將在7月4日美國獨立宣言週年紀念慶典的最後一天，再次飛越紐約上空。

(原始連結)





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