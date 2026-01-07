美獲取格陵蘭列國安優先事項 白宮：不排除動武

白宮表示，獲取格陵蘭列為美國國安優先事項。（示意圖／Unsplash）

美國白宮6日表示，總統川普（Donald Trump）正「討論一系列選項」以取得格陵蘭，並明確指出，動用美軍並未被排除在外。白宮發言人表示，川普已多次公開強調，取得格陵蘭是美國的國安優先事項，對於遏制北極地區的對手至關重要。

根據《CNN》報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普及其團隊正在研議多種方式推進這項重要的外交政策目標，「身為三軍統帥，動用美軍始終是總統手中的一項選項」。

相關說法出爐之際，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）本週也向國會議員表示，川普政府正考慮「購買格陵蘭」，並試圖淡化短期內美軍介入的疑慮。據知情人士透露，儘管近月來官方未公開談論此事，但政府內部仍持續就這個隸屬丹麥、具高度自治權的資源型島嶼進行討論。

在魯比歐團隊要求下，美國國務院近期完成一份關於格陵蘭未開發資源的分析，內容涵蓋稀土等關鍵礦產。不過分析指出，目前並無可靠研究能評估資源規模，加上極地嚴寒與基礎建設不足，開採成本恐十分驚人。

報導指出，自美方近期成功逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，川普對外政策趨向更為擴張，再度將焦點放回格陵蘭。

川普日前在空軍一號上對媒體直言：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥做不到。」白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）近日也表示，沒有人會為「格陵蘭的未來」與美國開戰，並質疑同為北約成員的丹麥是否有權聲索該地。

川普政府重提格陵蘭議題，引發歐洲多國表態力挺丹麥。法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國及丹麥領袖6日發共同聲明，強調格陵蘭屬於當地人民，北極安全應在北約框架下與美國共同維護。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則警告，川普的想法必須嚴肅看待，若美國對格陵蘭動武，恐將實質終結北約。格陵蘭自治政府也證實，已要求與魯比歐會面，回應川普政府近期的相關發言。

事實上，川普長期對格陵蘭表達興趣。該島面積約83.6萬平方英里（約216.6萬平方公里），位處美國、歐洲與俄羅斯之間，戰略位置關鍵，且蘊藏石油、天然氣與稀土等豐富資源。川普在2024年勝選後，重啟其第一任期內提出、但遭拒絕的購島構想，並曾公開表示不排除以軍事方式取得格陵蘭。

不過，此舉在美國國內引發跨黨派批評。民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）表示，將提出決議案，阻止美國入侵格陵蘭；共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）則直言，政府應停止「想要格陵蘭的愚蠢說法」，並批評此舉羞辱北約盟友丹麥，毫無實質利益。

參議院北約觀察小組共同主席、民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨的提里斯（Thom Tillis）也發表聯合聲明，重申美國與丹麥的長期夥伴關係，強調任何對北約盟友施壓或脅迫的暗示，都將動搖聯盟所捍衛的自決原則。

