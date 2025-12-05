美班機空中急降！專家驚爆：恐遭銀河外超新星「宇宙射線」擊中

美國一架班機去年10月突然在空中急降，造成15人受傷送醫，近期有太空專家披露，事件極可能與「來自另一個星系、數百萬年前爆炸的恆星所產生的宇宙射線」有關。

捷藍航空。（示意圖／unsplash）

美國《紐約郵報》引述專家表示，這架捷藍航空（JetBlue）的空中巴士A320班機，當時遭高能粒子流擊中，而這些粒子正是源自遙遠超新星爆炸後釋放的宇宙射線。英國薩里大學（University of Surrey）太空與輻射專家戴爾（Clive Dyer）指出，「宇宙射線會與現代微電子設備互動，並改變電路的狀態。」

戴爾進一步解釋，「它可能造成簡單的位元翻轉，比如0變1或1變0，讓資訊出錯、系統失常。但它也可能引發硬體故障，例如在電子元件中誘發電流、導致燒毀。」

這架班機10月30日從墨西哥城市坎昆（Cancun）飛往美國紐澤西州紐華克（Newark）途中，突然無預警急速下降，班機突然如同遭遇強烈亂流劇烈震盪，機長緊急改降美國佛州，但仍造成約15名乘客受傷。

