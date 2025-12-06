美班機高空急墜！專家：銀河外宇宙射線干擾

▲美國JetBlue一架空中巴士A320班機，去年10月30日在高空突然失控急墜，造成15人受傷送醫。有專家指出，這起意外是由於宇宙射線干擾導致。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國JetBlue一架空中巴士A320班機，去年10月30日從墨西哥飛往紐澤西途中，在35000英尺高空突然失控急墜，造成機上15人受傷送醫。航空公司最初稱此起意外是高中亂流導致，之後空中巴士在調查說意外是輻射干擾的結果。不過，最新有專家指出，這起空中驚魂其實是「宇宙射線（cosmic rays）」造成，而且可能源自數百萬光年外的一次數百萬年前發生的超新星爆炸。

根據《紐約郵報》報導，英國薩里大學（University of Surrey）的宇宙專家戴爾（Clive Dyer）表示，JetBlue這起班機高空失控事故可能是遭到宇宙射線干擾導致，而這股強大的高能量粒子流，很可能來自數百萬光年外的一次數百萬年前發生的超新星爆炸。

戴爾解釋，宇宙射線可以與現代電子裝置發生相互作用，導致位元翻轉（bit flip）改變電路的狀態，擾亂訊息，使得裝置出錯。也可能會導致硬體故障，電流湧入造成電路損壞，從而影響飛機的自動駕駛或升降舵控制等等。

空中驚魂後續調查意外掀起關注

JetBlue這架空中巴士A320班機，去年10月30日從墨西哥坎昆（Cancun）機場飛往美國紐澤西紐華克（Newark）機場，途中突然無預警急墜，導致15位乘客受傷送醫，另外還有多位乘客輕傷沒有就醫，由於這起意外，班機當時被迫緊急改道降落在美國佛州。

第一時間航空公司認為是高空亂流造成飛機短暫失控，而本週空中巴士宣布調查結果，稱當時飛機上發生儀器故障，原因是「強烈的太陽輻射」。然而，太陽輻射造成干擾的說法受到許多專家質疑，因為當天的太陽活動並未特別活躍，難以構成足以造成電路故障的程度。因此戴爾認為，宇宙射線造成干擾是更為合理的推測。

無論如何，美國聯邦航空管理局（FAA）目前將此事故標誌為「飛行控制問題」，並未指明具體原因，但事後已經要求空中巴士升級軟體來降低潛在風險。

