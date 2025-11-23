美現全球首例H5N5禽流感死亡！疾管署估人傳人風險低 石崇良：外出勿接觸禽鳥

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美國華盛頓州日前通報全球首例人類感染H5N5型禽流感的死亡案例，衛福部長石崇良今（23）日表示，目前並未發現人傳人的跡象，疾管署也會持續監測情況。他提醒，目前正值候鳥遷徙的季節，國人外出旅遊時盡量避免接觸禽鳥，以降低風險。

華盛頓州衛生官員21日證實，一名年長者感染罕見的H5N5病毒株後不幸身亡，據信是全球第一起因H5N5致死的人類案例。由於病毒屬於新的重組變異株，消息公布後也讓國際衛生單位提高警戒。

疾管署發言人曾淑慧昨日指出，目前研判人傳人機率相對低，因此對華盛頓州的旅遊疫情建議維持在「第一級：注意（Watch）」。她表示，疫情資訊會持續更新，如果有新的變化，會再向大眾說明。

根據農業部防檢署公布，今年全台累計72件禽流感陽性案例。疾管署針對接觸陽性禽鳥的民眾進行健康監測，匡列858人，已檢驗389件血清檢體，結果都是陰性。

