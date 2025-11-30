美琪歌舞協會唱出花蓮好聲音 一四0人角逐市長盃歌唱大賽

花蓮市第三屆市長盃歌唱大賽初賽十一月二十二日在美琪歌舞協會登場，二十九日舉行決賽，全場逾一四0名參賽者輪番飆唱，只為晉升歌王歌后寶座（見圖）。市長魏嘉彥及縣議員魏嘉賢專程到場為參賽者加油打氣，也期許大家盡情唱出屬於花蓮的好聲音。

市長盃歌唱大賽吸引眾多選手報名，參賽者年齡涵蓋老中青三代，分為社會組及長青組，在選曲方面，無論是國、台語或是抒情、動感，參賽者們皆展現自信，拿出最佳表現。一首首膾炙人口的歌曲接連演出，魏市長抵達活動現場，陪同在場的參賽者及親友加油團共同聆聽欣賞。

廣告 廣告

魏嘉彥市長表示，花蓮的歌唱人才非常多，比賽中每一位選手的表現都相當出色，花蓮市公所希望透過賽事，讓愛唱歌的朋友發揮潛力，同時以歌會友，感謝主辦單位美琪歡樂歌舞協會、曾福廷理事長以及評審老師們的用心，也感謝市民代表會對推動各項活動上的支持，未來市公所將持續辦理相關活動，為愛唱歌的朋友創造更多舞台。

美琪歡樂歌舞協會理事長曾福廷說，市長盃歌唱大賽能夠順利舉辦，要感謝魏市長的大力支持，而活動報名人數超乎預期，其中也特別排除專業歌手，讓報名者都能公平競爭；他提到，歌唱大賽的賽制分為社會組以及五十歲以上的長青組，另外特別設立最佳造型獎，讓每一位精心打扮的表演者也能有機會獲獎。