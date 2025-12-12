美環太軍演不邀台灣 打臉賴政府

賴總統12日邀集民進黨立委進行便當會，抨擊在野黨阻擋國防特別預算進入委員會審查，嚴重影響國家安全；日前，他則投書《華盛頓郵報》宣示台灣的國防預算將占GDP的5％，並將提出新台幣1.25兆的國防特別預算。然而，這些措施未必能增強台美軍事關係，反倒是雙方關係近來還有倒退趨勢。

美國參、眾兩院達成共識的年度《國防授權法案》（NDAA）出爐，軍援台灣雖達10億美元，卻刪除「邀請台灣參加環太軍演」此近年來皆有的重要字句。川普政府斷絕台灣參與的機會，推測除不想影響中美兩國關係，也在間接警告賴政府不能往「台獨」方向發展。

廣告 廣告

環太軍演是由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習。2012年以來每次皆有20個以上國家參與，2014年與2016年中共曾兩次參加，但後來因美中關係緊張，2018年後中共即退出演習。而台灣則始終未能正式參加，只能派軍官以觀察員身分參與部分項目。

台灣爭取參加環太軍演主要目的，即認知到台海安全絕非僅靠「台美雙方」軍事合作就能達成，也需從全球戰略角度思考，亦即我國也應與亞太周邊友好國家建立實質的軍事交流。例如日本與澳洲皆為環太軍演固定成員國，此兩國又分別是「美日同盟」或「AUKUS」的重要成員，都是台灣可爭取的軍事交流對象。

先前美國國會10月通過參議院版本的《國防授權法案》，提及「強烈建議」美國防部長在適當情形下，應邀請台灣參與環太軍演。但上述情勢後來轉變的一個重要因素，研判就是在當今川普政府眼中，「美中貿易關係」重於「台美軍事關係」，也不希望台灣成為美中關係的破壞者。

賴清德上任後，「抗中」政策造成兩岸軍事高度緊張，台海與亞太安全亦不穩定，此皆為川普政府所不樂見的國際情勢。美國為了自身利益，加上不願得罪北京當局，台美關係便會受到影響。前美國資深國安官員、現任喬治城大學教授麥艾文，日前在美國的一場公開座談會表達對於當前「川普的對台政策」感到悲觀，他指出，近1年來川普政府延後賴總統過境美國、拖延許久才售給台灣規模不大的軍備案，並將美台重要的軍事對話場所從華盛頓移到偏遠的阿拉斯加，此皆令人感到嚴重憂慮。

賴總統執政以來，多次在公開場合向國人宣稱，台美關係堅如磐石、史上最好；12日更邀集黨籍立委進行便當會，抨擊在野黨主導通過的種種法案嚴重影響國家安全。但事實真是如此嗎？從這次美國NDAA刪除「邀台灣參與環太軍演」，就明顯打臉了賴政府。（作者為中選會前委員）