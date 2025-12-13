美環球影城傳死亡意外！男子搭雲霄飛車重傷身亡

2025年4月10日，即將於隔月開幕的奧蘭多環球影城新主題樂園「環球史詩宇宙」內的雲霄飛車。美聯社



環球影業位於美國佛州的主題樂園「環球史詩宇宙」（Universal Epic Universe）今年9月發生死亡事件，一名男子搭乘雲霄飛車後死亡。警方調查報告近日出爐，判定這起死亡為意外。

美聯社13日報導，32歲男子薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）今年9月17日到奧蘭多環球影城度假村遊玩，在園區今年5月新開幕的「環球史詩宇宙」主題樂園內搭乘雲霄飛車。

根據警方報告，監視器畫面顯示，薩瓦拉在設施啟動時「神情正常、狀況良好」，但在行程結束時已失去反應，癱倒在座位上。

驗屍官12日公布的報告指出，薩瓦拉額頭左邊有一道深層撕裂傷，眼眶上的骨脊骨折；報告也提到，他的顱骨上方出血，腹部與手臂有瘀傷，鼻骨與右大腿骨也有骨折。奧蘭多驗屍官先前已判定此案為意外，指出薩瓦拉死因為鈍器傷。

奧蘭多橘郡警長辦公室的調查報告則指出，環球史詩宇宙的工作人員遵循相關操作程序，並未出現疏失或怠忽職守的情況。

根據警長辦公室報告，多名目擊者表示，雲霄飛車停下時，薩瓦拉臉部流血，身體前傾癱倒。

當時正在排隊準備搭乘的醫師馬歇爾（Anna Marshall）向調查人員表示，雲霄飛車返回起點時，薩瓦拉身體前傾、周圍都是血跡，一隻手臂垂掛在座椅外，他的大腿骨已斷成兩截，橫在椅背上。

薩瓦拉平時以輪椅代步。馬歇爾進行急救時，與他一同搭乘雲霄飛車、相鄰而坐的女友克魯茲－羅布萊斯（Javiliz Cruz-Robles）告訴她，薩瓦拉先前因動過脊椎手術，背部裝有金屬支架。

報告指出：「馬歇爾醫師說，她並不認為僅因薩瓦拉無法使用雙腿，是導致意外發生的唯一原因。」

薩瓦拉家屬表示，導致他行動不便的病因為脊髓萎縮，並不是造成他死亡的原因。

代表家屬的律師克倫普（Ben Crump）12日未回覆有關警長辦公室報告的詢問。

環球影城的救護人員托雷斯（Sebastian Torres）告訴警方，雲霄飛車停下時，薩瓦拉臉部已嚴重受傷，且仍被安全桿固定在座位上，工作人員花了10分鐘才成功解除。

報告引述托雷斯的聲明說：「這立遊客臉朝下的卡在設施座椅上，幾乎從座位滑落，雙腿呈倒掛狀態。」

克魯茲－羅布萊斯向警方表示，一開始上車時，操作人員必須多次向下壓薩瓦拉的安全桿，才能確認固定到位，她也覺得安全桿壓在兩人腿上的位置過低。當雲霄飛車首次向下俯衝時，薩瓦拉整個人向前飛出，頭部撞上前方的金屬橫桿，行程中他又多次撞到頭部，她試圖拉住他，但無法阻止。

報告指出：「克魯茲－羅布萊斯當時不斷呼救，但由於雲霄飛車仍在行進中，直到列車接近終點站前，才有人聽到她的求救聲。」

警長辦公室報告也提到，設施入口處張貼有警告標示，提醒遊客該設施包含急速俯衝與加速。標示也說明，此設施不適合有特定身體狀況者搭乘，包括「背部、頸部或類似身體狀況」，或近期曾接受手術，病況可能因搭乘而惡化者。

薩瓦拉父母告訴調查人員，兒子曾在2010年因髖關節脫臼動過手術，2020年因大腿骨骨折接受手術。

「環球史詩宇宙」的這座雙軌雲霄飛車最高時速可達100公里，並於5月隨著這座最新主題樂園正式對外開放而亮相。

