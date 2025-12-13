美環球影城出事！男搭雲霄飛車噴飛「頭部撞裂」身亡

美國一名32歲男子於9月17日搭乘「環球史詩宇宙」樂園的雲霄飛車，疑似因為安全桿未固定完整，頭部遭多次撞擊後不幸身亡。

環球史詩宇宙是一座位於美國佛羅里達州奧蘭多的主題樂園。（圖／翻攝自奧蘭多環球影城官網）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛羅里達州警長辦公室本週表示，該事件為意外死亡事故，法醫報告顯示，男性死者左側前額有一道深深的傷口，眼睛上方的眉骨骨折，此外，腹部和手臂上有瘀傷，鼻子和右股骨骨折，確認其死因為多處鈍器創傷。

報導指出，男子因為本身有脊椎疾病，平時使用輪椅，當天與女友同行搭乘雲霄飛車設施「星塵賽車手」，在遊樂設施開始時，監視器畫面拍下男子「精神飽滿且反應靈敏」，但在結束時無反應並在座位上向前傾靠。根據目擊者說法，當遊樂設施停止時，男子的臉部流血，身體向前傾靠。

另一名醫師目擊者透露，當遊樂設施結束後，男子手臂懸掛在遊樂設施外，大腿骨斷成兩半並靠在遊樂設施座椅的背部，且被鮮血包圍。警方調查報告雖然指出樂園工作人員操作符合規定，但有證詞質疑，男子安全桿固定時必須多次按壓，男子的女友也透露，當下男友飛出去頭部遭撞擊，即使想拉住他也無法。

整起事件被警方認定為意外事故，值得注意的是，男子生前玩的「星塵賽車手」是雙軌發射式雲霄飛車，入口有設置警語，提醒背頸疾病或近期接受手術者不宜搭乘。

