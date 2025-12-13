美環球影城雲霄飛車驚悚事故！男身體高速飛出 頭部遭猛烈撞擊重傷不治

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

位於美國佛羅里達州的環球影城（Universal Studios）近日傳出一起遊樂設施死亡意外！一名 32 歲的男子在搭乘園區著名雲霄飛車「星塵賽車手（Stardust Racers）」時，疑似因安全桿未能完全固定，於高速行進中因身體失衡，多次猛烈撞擊車廂結構，最終傷重不治。

美國佛羅里達州環球影城雲霄飛車「星塵賽車手（Stardust Racers）」（示意圖，圖中人物均與本案無關／美聯社）

根據《美聯社》、NBC等多家媒體報導，事故發生於今年9月17日，死者為凱文・羅德里奎茲・薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala），根據警方的報告中，表示薩瓦拉在雲霄飛車剛開始時有精神且狀態良好，但卻在雲霄飛車結束時失去反應且癱在座位上，臉部嚴重受傷，大腿骨有斷裂情形，由於薩瓦拉被安全桿固定在座椅上，工作人員花了10分鐘才解開急救，但仍回天乏術。

對此，薩瓦拉的女友作證，雲霄飛車進入第一個高速下坡時，由於安全固定不足，男友的身體就整個人向前飛出，頭部多次猛烈撞擊，她試圖用盡全力拉住對方卻做不到，報告中也提及薩瓦拉的安全桿在固定時，曾出現需要多次反覆按壓才能成功鎖定的狀況，不過調查人員也確認現場工作人員的操作流程符合規定，並無明顯的人為疏失。

法醫指出薩瓦拉死於鈍器撞擊，並裁定該案件為意外事故。（圖／翻攝自Ｘ＠jayfonsecapr）

法醫則指出薩瓦拉死於鈍器撞擊，並裁定該案件為意外事故，調查已經結束。雖然薩瓦拉的女友稱薩瓦拉本身患有脊椎疾病，平日需依賴輪椅行動，但其家人的律師指出薩瓦拉的殘疾並非是死亡的原因。

星塵賽車手為雙軌發射式雲霄飛車，最高時速可達100公里，今年5月才正式亮相，入口處設有警語，提醒患有背頸疾病或近期接受手術者不宜搭乘。截至目前，佛州環球影城方面尚未對外做出進一步的回應。



