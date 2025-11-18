[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台南正在舉辦全亞洲壓軸的第一場 IUTA 國際認證極限超級鐵人賽，吸引來自 14 國的選手齊聚鹿耳門聖母廟挑戰 1130 公里的極限賽程。其中引人注目的美國生命鬥士 Brad Kelley 來台參賽，18日由立委陳亭妃陪同跑過終點，象徵「台美友誼」在台南賽道上的最溫暖連結。這不僅是對生命韌性的讚禮，也凸顯台南在國際體育舞台上的重要地位。

台南正在舉辦全亞洲壓軸的第一場 IUTA 國際認證極限超級鐵人賽。（圖／陳亭妃辦公室）

這場五倍超級鐵人三項賽事，被視為人類意志的最高殿堂，19 公里游泳、900 公里自行車與 210 公里路跑，全都必須在 153 小時內完成，堪稱年度最硬派的國際體育盛事。

在眾多強者之中，最引人矚目的莫過於來自美國的生命鬥士 Brad Kelley。這名選手曾在 2003 年因罕見的格林–巴利症候群突然癱瘓，被醫師告知可能終生無法走路，但他用十幾年不放棄的意志重新站起，如今挑戰全世界最困難的鐵人賽，故事宛如奇蹟重生。

Brad 在 11 日開賽後，僅用 9 小時就完成 19 公里游泳，12 日雖遇颱風賽事中斷，隔天凌晨隨即重返賽道，目前邁入最後路跑階段，預計 18 日上午 10 時前抵達終點。這樣的精神不僅感動國際，也感動台南。

美生命鬥士Brad Kelley台南戰1130公里極限鐵人 陳亭妃陪跑最後一圈：台南為勇氣喝采。（圖／陳亭妃辦公室）

立委陳亭妃表示，陪伴Brad 的最後一哩路，是希望用最直接的行動向生命鬥士致敬。她說：「一個曾被宣告可能再也站不起來的人，今天正在挑戰1130公里。我想親自見證Brad的勇敢與勇氣、與不認輸的堅持，尤其他跑進終點的時候，要讓Brad清楚知道台南人都在為他喝采。」

陳亭妃提到，Brad 的故事不只是一場鐵人挑戰，更是一堂生命課。「運動可以比快，但人生比的是堅持。Brad 用他的生命告訴我們，跌倒不可怕，站起來才真正偉大。」

她也分享，這幾天已有許多市民在鹿耳門聖母廟周邊自發集氣、幫選手加油，讓國外選手都感受到台南人的熱情。「台南的溫度就在這裡─你努力，我陪你；你堅持，我們一起撐。」

Brad Kelley 18 日進入最終挑戰，陳亭妃希望讓更多人成為這場國際賽事的動人畫面。她說：「我期待所有看到這一幕的人，都能得到勇氣。」

