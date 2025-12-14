美用解除制裁交換 白俄羅斯釋放123囚、包含一名諾貝爾和平獎得主

編譯張渝萍／綜合報導

在與美國政府談判後，白俄羅斯政府13日宣布，已釋放123名囚犯，其中包括2022諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）等良心犯。而作為交換，美國將解除對白俄羅斯的鉀肥產業的制裁。

白俄羅斯政府已釋放123名囚犯，其中包括前諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（右）、政治犯卡列斯尼科娃（中）、巴巴里卡（左）（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

根據ABC新聞報導，白俄羅斯13日宣布釋放的123名囚犯中，除了包括前諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，還有多名反對派領袖，如卡列斯尼科娃（Maria Kalesnikava）；這些人先前都被以「間諜活動、恐怖主義與極端主義」等指控被關押。

根據烏克蘭政府說法，獲釋的123名被拘留者中，有114人被移送至烏克蘭，另外包括畢亞利亞茨基等9人則被移送至立陶宛。

畢亞利亞茨基在立陶宛接受媒體訪問時表示：「獲釋代表我能與家人團聚、與朋友相見，並繼續我作為人權捍衛者的工作。」

而卡列斯尼科娃獲釋後不久，被目擊抵達烏克蘭邊境，並與巴巴里卡（Viktar Babaryka）及茲納克（Maxim Znak）團聚；兩人皆為曾被關押的白俄羅斯政治犯。

巴巴里卡在2020年總統選舉期間，試圖出馬對抗白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）時遭到監禁。卡列斯尼科娃當時擔任他的競選經理，並在他被捕後接替其角色。

美國白俄羅斯事務特使科爾（John Coale）13日在白俄羅斯首都明斯克對記者表示，美國將解除對白俄羅斯鉀肥生產商「白俄羅斯鉀肥公司」（Belaruskali）的制裁。該公司是該歐洲國家規模最大的國營企業之一。

科爾指出，此舉目標是讓美國與白俄羅斯關係正常化，未來「還會有更多制裁被解除」。

