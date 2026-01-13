美用關稅換台積電設廠 江啟臣：未來的護國群山又在哪裡

立法院副院長江啟臣。（摘自江啟臣臉書）

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20％降至15％，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。立法院副院長江啟臣指出，自去年8月7日宣布對臺關稅20％的疊加關稅，迄今已過了5個月，政府錯過了「搶救黃金期」，台灣不是只有台積電，相關產業未來要何去何從，未來的護國群山又在哪裡。

江啟臣說，今天若台美談判真達成如媒體報導的結果，那只是結束產業對「不確定性」造成的憂。而今若沒有獲得更優惠的稅率，代表臺灣產業要重返市場勢必更加吃力，政府如何把握時機，協助產業轉型升級，重塑國際競爭力，恐怕是當務之急。

江啟臣也說，若台積電被要求在美新增五座先進晶圓廠也是談判結果，顯見其在全球供應鏈佔仍有不可替代的地位，美國基於國家利益用台積電換關稅，但台灣不是只有台積電，相關產業未來要何去何從，未來的護國群山又在哪裡，如何利用台美合作建立非紅供應鏈的契機，讓台灣產業轉型升級，是政府必須思考和提早佈局的國家議題。

