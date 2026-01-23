美甫喊話 藍白再封殺1.25兆軍費

立法院藍白立委23日第8度封殺1.25兆元國防特別預算，同時通過要求賴清德總統赴立院國情報告的公決案。（姚志平攝）

國防特別條例再度遭封殺，賴清德總統23日喊話在野黨「不要再擋了」。（范揚光攝）

儘管美國在台協會（AIT）處長谷立言公開支持賴清德總統提出的1.25兆元國防特別預算，並說「自由不是免費的」，藍白23日仍第8度封殺這項特別預算，同時通過要求賴總統赴立院國情報告的公決案。賴昨喊話在野黨「不要再擋了」，在野立委則感謝美方支持台灣，但立院不能輕易放行如此高額且內容未明的預算，並稱軍購延宕交貨，「沒拿到（武器）怎麼提升國防戰力？」

距離立法院休會剩不到10天，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案仍未付委，谷立言22日表態，美國幫助朋友的程度，取決於他們自己付出多少努力，並指賴政府提出的1.25兆元特別預算「至關重要」，也強調「自由不是免費的（Freedom is not free）」。

廣告 廣告

AIT重申 應投資加強自身軍力

AIT昨在臉書再度發文重申，美國正沿著第一島鏈部署最先進的防衛能力，「我們的盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力」，大家共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力拒止任何企圖奪取台灣的行動。

不過，立法院會昨表決議事日程草案，國防特別預算案再遭藍白以55票比48票否決，無法付委審查，這也是國防特別條例送立院審查以來，第8度遭封殺。藍白立院黨團日前也要求賴赴立院說明國防特別條例，並提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，建請賴履行2023年12月30日在電視辯論會所做的承諾和義務，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規畫進行國情報告，並接受立委的諮詢。

該公決案冷凍期昨日已屆，立法院記名表決結果，藍白贊成55票，輾壓民進黨反對51票，提案通過。府方對此並無回應。

賴疾呼 通過預算就是挺國軍

針對谷立言「自由不是免費的」說法，賴清德昨表示，這是一句美國俗諺，刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

他說，台灣現在面臨中國的威脅，我們一定要大力支持國軍，「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。他喊話在野黨「不要再擋了」，應該讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼地保家衛國。

賴清德隨後接見美國參議員蓋耶哥也表示，台灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。他去年提出國防特別預算案，要擴大投資台灣國防產業，加速打造「台灣之盾」，期盼國際社會不要讓中國任意畫設紅線，破壞區域和平穩定。

在野稱 國防安全應有自主性

至於AIT或美方高層是否有跟在野黨溝通了？國民黨立委馬文君表示，應該有吧。她強調台灣的國防安全、建軍備戰應有我們的自主性，她非常感謝美方的支持，也會盡力去獲得共識，但不代表可以「整包」、在不清不楚的情況下就通過如此高額的預算，她直言，「美方應該也會尊重我們自己國內的預算安排」。

民眾黨團總召黃國昌也表示認同谷立言的說法，但台灣人民花了很多錢軍購，買的東西總應該拿到吧？沒拿到怎麼提升國防戰力？民眾黨團會提出自己的版本，提案時程則要看賴清德什麼時候回應辯論的邀請，若民眾認為賴有道理，民眾黨立委8票會全部支持政府版本。