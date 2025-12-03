美田納西州眾議員特別選舉 共和黨候選人守住國會席次

共和黨籍的范艾普斯(Matt Van Epps)2日贏得了受到全美關注的田納西州聯邦眾議員特別選舉，在美國總統川普(Donald Trump)的幫助下保住了共和黨的席次。

納許維爾出身的退伍軍人和前州總務長艾普斯，擊敗了民主黨州眾議員貝恩(Aftyn Behn)，贏得了國會第七選區的席次。

在這個川普2024年以22個百分點勝出、壓倒性支持共和黨的選區，貝爾讓選情變得相對膠著。貝爾在戴維森郡(Davidson County)取得了巨大優勢，該地是這個選區內最支持民主黨的郡，也是納許維爾的所在地。但艾普斯拿下了其他地區，包含田納西州中部的許多深紅郡。

在95%的選票完成計票後，范艾普斯取得了高個位數的領先優勢。去年贏得這個席次的共和黨候選人以21個百分點的差距勝出。

范艾普斯在勝選派對上表示：「那些逃避總統，或放棄美國人民以壓倒性優勢賦予我們常識性政策的政客，將自食其果。」

范艾普斯說：「無論華盛頓圈內人或自由派媒體怎麼說，這都是川普總統的政黨。我為能成為其中一員感到自豪，迫不及待想要開始工作。」

范艾普斯先前在一份聲明中，誓言將在國會「全力支持」川普。

川普在社群媒體上發文祝賀范艾普斯表示：「激進左翼民主黨人對他使出了千方百計，包括數百萬美元。共和黨又迎來了一個偉大的夜晚！！！」

民主黨人表示，他們為自己在這次選舉中的表現感到自豪。

眾議院多數黨政治行動委員會(House Majority PAC)通訊主任沃恩克(CJ Warnke)說：「今晚的結果表明：明年11月，任何一位共和黨眾議員都無法被視為篤定連任。」

貝恩2日晚間表示：「氣勢一直在我們這一邊」，「我們在一些我們需要表現的地區表現出色，但其他地方縮小劣勢。」