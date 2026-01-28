美甲師「遇客戶傳QR Code」心生警惕 LINE示警：別亂掃碼

詐騙手法層出不窮，民眾務必提高警覺，以免掉進詐騙集團設下的陷阱。有美甲師分享，最近遇到新客戶預約，討論美甲款式時對方直接傳來一張QR Code，一掃描就被要求填入驗證碼，讓原PO警鈴大作，對此LINE亦在官方宣導，收到來路不明的QR Code千萬別大意，一不小心帳號便立刻被盜用。

有美甲師在論壇Threads發文，透露最近遇到新客戶預約，討論美甲款式時對方聲稱自己不方便截圖，直接傳來一張QR Code，要求原PO直接掃描看圖，並表示「會有一組認證碼」，需要原PO輸入，而原PO一掃描，就收到在其他裝置登入的通知，需要原PO填入驗證碼，讓原PO心生警惕，即時拒絕對方，也心有餘悸，「大家有遇到類似的情況嗎？不知道是不是我多慮但好可疑」。

不少網友示警「要盜你號的」、「登過電腦版的都知道，他是要登入你電腦版的賴，幸好你警覺心高」、「詐騙無誤，我輸入過，但對方是用我的帳號發一大堆廣告連結給一大堆人，手機一直跳跳跳，超恐，然後我帳號就被鎖起來…大概3天還幾天當了無賴之人，還好後來沒事，賴也回來了…」、「這就是詐騙，是盜你LINE帳號的手法」、「最近詐騙已經進階到預約官方賴了，真的要小心」、「我們店裡賴也遇過，好險我覺得有異狀，現在詐騙還走客製風格了」、「這個詐騙手法不只美業，餐飲、設計只要能夠預訂預約的都有人遇到，希望可以讓更多人知道～不要被騙了」。

LINE亦曾在官方宣導，有不少不肖人士會製作假的掃碼頁面，利用打工賺錢或以各種話術提供QR code要求用戶掃描該條碼，一旦掃描來路不明的行動條碼，便會讓不肖人士藉此用其他裝置登入你的LINE帳號；利用 LINE 的 QR Code 加好友，無需輸入任何驗證碼，如遇索取認證碼、驗證碼的話都是詐騙的訊號，看到不明QR code請保持戒心，切勿隨意掃碼，以免成為下一個受害者。

如果真的不慎掃碼也別緊張，可以透過三招操作自救：

第一招：點主頁右上角的「設定」，選擇「我的帳號」，在「登入中的裝置」確認是否有非本人登入的裝置，如果有，請立即將該裝置登出，並更改密碼

第二招：點選主頁右上角的「設定」，選擇「我的帳號」，並關閉「允許自其他裝置登入」功能。

第三招：確認LINE官方帳號發送的登入通知提醒訊息，是否有非本人登入帳號歷程。

撰稿：吳怡萱




