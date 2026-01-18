美男手術後突「飆西語」？竟是罹患「1疾病」！

國際中心／尤乃妍報導

美國一名33歲男子史蒂芬（Stephen Chase），從未認真學過西班牙語，但在每次手術麻醉甦醒後，都能以流利的西班牙語與醫護人員溝通，不只震驚醫護人員，就連本人也感到不可思議。





史蒂芬表示，只要接受手術、從麻醉中甦醒後，就會開始說西班牙語，而且說得越來越好。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

綜合外媒報導，美國猶他州鹽湖城一帶一名33歲男子史蒂芬（Stephen Chase），每次手術甦醒後就會以一口流利西班牙語與醫護人員溝通，但他本人卻一再強調自己從沒有認真學過外語，僅學生時期接觸過，但也只會最基本的數字1到10和簡單片語，根本不可能流利交談。第一次發生這樣的情況，是在他19歲動膝蓋手術時，當他從麻醉中醒來，就一直被醫護人員要求「講英文」，但他本人卻沒有察覺異狀，被告知後才發現自己一直以西班牙語溝通。不過這種情況通常只會維持20到1小時，隨著意識恢復，史蒂芬的語言能力就會回到英文。他推測，這樣的情況可能與童年時在西語裔人群中長大有關，因頻繁聽到西語讓大腦在淺意識留下了記憶。

當頭部受到損傷、癲癇、創傷壓力創傷候群等等情況都有可能導致「外語症候群」。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

根據醫師診斷與美國國家醫學圖書綜合資料顯示，史蒂芬是患了「外語症候群」（Foreign Language Syndrome），是一種罕見的神經系統疾病，病患會從母語轉換，並在一段時間內專注於第二語言，其最主要的特徵就是突然且不自願地使用非母語。而引發症狀的原因可能包括嚴重的頭部外傷、中風、腦瘤或腦部出血等，且通常發生在麻醉、腦部受傷或心理壓力後。









原文出處：他手術醒來突「狂飆超流利西語」！美33歲男確診「罕見神經疾病」

