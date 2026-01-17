美男手術醒來狂飆「流利西班牙語」 竟是確診1罕見病

美國一名男子史蒂芬每次手術麻醉醒來都能用流利的西班牙語交談。（示意圖／photoAC）

美國一名33歲男子史蒂芬（Stephen Chase）從未認真學過外語，卻在每次做完手術醒來，都能用流利的西班牙語和醫護人員對話，讓醫護及家屬都感到不可思議。

綜合外媒報導，史蒂芬住在美國猶他州鹽湖城一帶，19歲時因足球受傷動膝蓋手術，第一次從全身麻醉中醒來，就被發現一直用西班牙語回應醫護人員。史蒂芬回憶，當時醫護不斷要求他「說英文」，但他自己完全沒有察覺異狀，「我也很震驚，我甚至不會說西班牙語」，但這種狀態通常只會維持約20分鐘到1小時，隨著意識完全清醒，史蒂芬的語言能力就會回到英語。

史蒂芬表示，之後十多年內，只要接受手術、從麻醉中甦醒後，他就會開始說西班牙語，而且說得越來越好。史蒂芬坦言，學生時期他只學過最基本的西班牙語，程度只會從1數到10和簡單片語，根本不可能可以流利交談。至於為何醒來是說西班牙語，史蒂芬推測，可能與自己從小在西語裔人群中長大有關，因為長期聽到這種語言，大腦在潛意識中留下記憶。

後來經過醫師診斷，史蒂芬罹患極為罕見的「外語症候群」（Foreign Language Syndrome）。根據美國國家醫學圖書館（US National Library of Medicine）資料顯示，這是一種神經系統疾病，自1907年以來，全球確診案例僅約100例，患者會在特定狀況下不自覺使用非母語語言，同時暫時失去母語能力，常見誘發原因包括腦部損傷、心理壓力，以及麻醉等。

史蒂芬罹患極為罕見的外語症候群。（圖／翻攝 LAD BIBLE）

