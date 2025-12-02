美男「撿別人不要的」刮刮樂…意外中100萬美金！

國際中心／饒婉馨報導

根據外媒報導指出，美國密西根州一名男子日前出門買刮刮樂，發現有一張沒人要買的被擺在櫃台上，他當即決定買下那張刮刮樂，卻意外開了大獎，直接刮中100萬美元（約為新台幣3140萬元），連他本人都感到難以相信。





33歲美男「撿別人不要的」刮刮樂爽拿3140萬元…他驚呆：上天給的禮物！

美國密西根一名33歲男子，意外用10美元就獲得100萬美元的大獎。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

依據 《CBS News》 報導，美國密西根有一名33歲男子花了10美元購買了一張刮刮樂，他本人表示，「櫃檯上有一張Blazing Suits（是美國一種即時刮刮樂），是別人決定不買的，所以我買了它」。當他刮開後，竟發現開出100萬美元（約3139萬元新台幣），連本人都驚訝直言「看到它中獎金額是100萬美元，簡直不敢相信！我從沒想過自己會贏得這麼大的刮刮樂獎金，這真是福氣」。這位33歲的男子透露，希望保持匿名，並坦白自己是在底特律購買了中獎的《Blazing Suits》即時入場券。

33歲美男「撿別人不要的」刮刮樂爽拿3140萬元…他驚呆：上天給的禮物！

他選擇一次性領取方式，並計畫將錢都存起來。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

男子最終在分期、一次性領取中選擇了後者，扣掉稅金等，最後能拿到約69.3萬美元（約2175萬元新台幣）的獎金，並計劃將這筆錢存起來。他身為百萬美金中獎人，分享心情「贏的感覺很棒，但壓力也很大，因為你會需要開始思考這筆錢能做的各種事情」。根據密西根州樂透局公布，美國自從6月首次推出這種即時刮刮樂以來，買家在這種刮刮樂上，已贏得超過1400萬美元獎金，並且每張刮刮樂的中獎金額落在10～1000萬美元不等。這位33歲的美國男子因一張被他人放棄的刮刮樂，意外成為百萬大獎得主，掀起一陣討論熱潮，讓許多網友笑稱這是「命中注定的財運」。

