美留學生被「跨國假檢警」詐200萬 警攻堅北港機房 2嫌亡命跳樓畫面曝

記者潘靚緯／雲林報導

警方攻堅詐團設立在雲林北港的詐騙機房，逮捕11名嫌犯。(圖／翻攝畫面)

詐騙集團在雲林縣北港租屋作為機房，透過洪姓、郭姓電話系統商，從去年6月間開始進行跨國詐騙，導致一名住美國紐約的台灣留學生受害，連續被騙8萬多美元匯入中國大陸及越南的銀行。檢警循線破獲該集團現金、虛擬貨幣約1千多萬，其中2名嫌犯在警方攻堅時，竟不顧危險從3樓跳下來受傷，全案偵結依組織犯罪防制條例、刑法等將11名機房成員與2名電信系統商提起公訴。

警方攻堅時，詐騙機房2名嫌犯情急之下竟從3樓跳下。(圖／翻攝畫面)

雲林地檢署檢察官黃薇潔去年6月間接獲情資，有詐騙集團在雲林架設機房，即指揮刑事局南打中心、台中大雅分局、雲林北港分局成立專案小組。完成偵蒐後分別在雲林北港鎮文仁路、文化路等3處民宅攻堅，過程中陳姓與吳姓詐團幹部，為了逃避追緝，竟穿著睡衣、內褲直接從3樓一躍而下，其中一人墜樓疑似腿斷掉，痛到無法動彈，另一人則是表情痛苦，用單腳跳的方式試圖逃跑，最終仍被員警制伏。

詐騙機房用木板及泡棉做出簡陋隔間，進行跨國詐騙。(圖／翻攝畫面)

檢察官表示，詐團從2022年6月間，由黃男陸續承租北港鎮3處民宅作為話務機房，用木板及泡棉簡陋做出隔間，找來30歲吳姓男子、31歲陳姓男子擔任幹部，由鄭男等8人分別負責機房一線、二線話務手，以假冒UPS快遞公司（一線話手）及北京市公安民警（二線話手），透過網路電話詐騙美國地區華僑。

詐團以網路電話向居住國外的華僑，佯稱其個資外洩並遭人冒用寄了一份包裹在中國大陸北京海關被攔截，詐團提供北京市公安局電話號碼，要求被害人報案。被害人不疑有詐去電，再由詐團假冒北京公安民警，向被害人聲稱需對其帳戶監管，要求被害人將存款轉至指定的銀行帳戶。

檢警在機房現場搜出詐團成員詐欺失敗的悔過書。(圖／翻攝畫面)

去年5月在美國紐約念大學的謝姓台灣留學生，掉入「跨國版」的假檢警陷阱，被騙匯款5萬8950美元到中國工商銀行帳戶、3萬美元到越南外貿股份商業銀行帳戶，合計新台幣約兩百多萬元。警方攻堅3處機房，查扣多項話務設備及2輛BMW轎車、現金600多萬元，市值約1185萬元虛擬貨幣，機房內甚至搜出詐團成員的悔過書。

專案小組破獲機房後向上追查，發現該集團使用的遠端系統、BRIA APP及VOS3000話務系統的設備來源，係由48歲郭姓系統商提供，去年11月循線拘提郭嫌，並查出郭的上游系統商是長期定居泰國44歲洪姓男子。

檢警調查發現，泰國洪男所經營的話務平台，遍布全球的機房，包含美國、日本、印尼、台灣、加拿大、印度、香港、馬來西亞、越南及韓國等國。洪男為規避查緝，長年滯留泰國，直至今年7月返台入境，被專案小組於桃園國際機場拘提到案。

全案今(6)日偵查終結，檢方將詐團機房11名成員及2名系統商共13人，被以組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴。

警方查扣詐團名下的兩輛雙B名車。(圖／翻攝畫面)

