美療養院疑瓦斯外洩爆炸釀大火！ 至少2死、多名長者受困

美國賓州布里斯托鎮（Bristol Township）一間療養院於當地時間23日下午發生爆炸，引發猛烈火勢，造成至少2人死亡，多名年長住民與工作人員一度受困，美國當局宣布為大規模傷亡事件並展開搜救行動。

美國賓州布里斯托鎮一間療養院於當地時間23日下午發生爆炸，造成至少2人死亡，多名年長住民與工作人員一度受困。（圖／美聯社）

根據CNN、路透社等外媒報導，事故發生於週二下午約2時15分，地點為距離費城東北約21英里的銀湖安養中心（Silver Lake Nursing Home），爆炸威力驚人，導致安養院建築屋頂塌陷、部分結構被夷為平地，現場濃煙竄天，建物一度有倒塌風險。

多段現場畫面顯示，大批消防與救護人員前往救援並搜尋受困者。賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）證實，此事故已造成至少2人死亡；另有至少3名高齡住民受傷，被擔架抬出送醫。

布里斯托鎮消防隊長迪波利托（Kevin Dippolito）指出，現場瀰漫濃厚的瓦斯味，在首波撤離的15到30秒內，又發生第2次爆炸。在火勢延燒數小後，仍有5人下落不明。

事發當時療養院內的人數尚不清楚，警方目前還無法確認確切的傷亡人數，爆炸原因初判為瓦斯外洩，但詳細肇因仍在調查中。

