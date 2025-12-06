美發布國家安全戰略 顧立雄：產生一個有效的集體嚇阻

國防部長顧立雄被問到有關美國發布的國家安全戰略時表示，印太區域周邊國家來協同產生一個有效的集體嚇阻，是美國所積極要推動的，為了避免任何台海甚至整個印太區域的和平穩定有任何改變，是所有民主價值同盟的國家最首要的一項工作。（曾薏蘋攝）

曾擔任雷震公益信託基金第一任召集人的國防部長顧立雄，今出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮；被問到有關美國發布的國家安全戰略時表示，印太區域周邊國家來協同產生一個有效的集體嚇阻，是美國所積極要推動的，為了避免任何台海甚至整個印太區域的和平穩定有任何改變，是所有民主價值同盟的國家最首要的一項工作。

顧立雄說，可以很清楚的知道美國還是採取這個印太的這個區域和平穩定作為美國的最大的核心利益，所以美國認為要協同嚇阻，然後避免再有任何片面危害這個區域和平穩定現狀的的基本的核心價值，作為他們最優先考量的事項。

顧立雄說，印太區域周邊國家來協同產生一個有效的集體嚇阻，是美國所積極要推動的。 台灣也要強化我們自我防衛的能力跟決心，台灣站在這個整個第一島鏈的前緣，沒有什麼比這個強化自我防衛能力。

他說，一起形成集體協同嚇阻，避免任何台海甚至整個印太區域的和平穩定有任何的改變，現在整個所有民主價值同盟的國家最首要的一項工作。

對於立法院預算中心認為，國防自主比例不足；顧立雄表示，相關的國防技術，都希望自己能夠技術移轉，共同研發、生產，努力讓國防自主能夠提升，國防部會務實推動，「我們會加油努力，盡量提升國防自主」，這是國防部一貫的政策。

