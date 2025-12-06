美發布「國家安全戰略」強調台灣 林佳龍致謝：將依總統宣誓積極強化國防實力

針對美國公布新版「國家安全戰略」多次強調台灣重要性，外交部長林佳龍今天（6日）對此表達感謝。（資料照片／李智為攝）

美國白宮4日公布川普政府最新「國家安全戰略」，報告內容強調台灣經濟與戰略地位，美方也將維持軍事優勢嚇阻台海衝突作為首要任務。對此，外交部長林佳龍今天（6日）對此表示高度歡迎與感謝，他強調台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，依總統賴清德宣示積極強化自身國防實力。

白宮日前公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

報告還寫道，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

報告強調，美國將打造可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，並呼籲第一島鏈上的盟友與夥伴投入更多資源於集體防衛，投資關鍵嚇阻能力，以提升美國及盟友共同拒止任何企圖奪取台灣的能力，及避免出現不利於防衛台灣的軍事失衡態勢。

對此，外交部長林佳龍今天對此表達高度歡迎，並感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。

林佳龍表示，川普政府近期持續展現對台支持，包括川普總統剛簽署新任期首項友台法案「台灣保證落實法」，以及宣佈對台首批軍售等。

林佳龍強調，台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保台海及區域的安全與穩定。同時，我國政府也持續積極強化自身國防實力，包括賴總統宣布未來8年將投入新台幣1兆2500億元的國防特別預算，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。



