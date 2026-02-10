美發布「荷姆茲海峽」商船航行新指引 建議遠離伊朗領海

美國於美東時間9日針對通行於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的商業船隻發布最新指引。（示意圖／達志／美聯社）

美國於美東時間9日針對通行於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的商業船隻發布最新指引。荷姆茲海峽是中東石油供應的重要航運通道。在華府與德黑蘭因伊朗核計畫而持續緊張之際，美方此舉引發外交高度關注。

據《路透社》報導，伊朗過去曾威脅關閉荷姆茲海峽，該海峽部分水域位於其領海範圍內。伊朗也曾以涉嫌走私為由，扣押通行該區域的商業船隻與油輪。

美國運輸部（U.S. Department of Transportation）海事管理局（Maritime Administration）在其網站上公布指引稱，「建議通行這些水域的美國籍商船，在不影響航行安全的前提下，盡可能遠離伊朗的領海。」指引同時表示，「若伊朗部隊登上美國籍商船，船員不應強行抵抗登船人員。」

伊朗最高外交官上週五（6日）曾表示，由阿曼居中斡旋的伊美核談判已取得良好開端，並將持續進行。這番言論有助於緩解外界對談判破裂可能使中東更接近戰爭的擔憂。

儘管雙方均表示願意重啟針對德黑蘭與西方長期核爭議的外交對話，但華府指出，談判內容也應涵蓋伊朗的彈道飛彈計畫、對區域武裝團體的支持，以及人權議題。

美國總統川普（Donald Trump）6日進一步加大對伊朗的施壓力度，包括簽署行政命令，對任何「直接或間接」購買伊朗商品的國家所進口的產品課徵25%關稅，落實他上個月提出的威脅。

