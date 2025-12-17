美白宮幕僚長驚爆 川普有「酒鬼型人格」、范斯是「陰謀論者」

美國《浮華世界》（Vanity Fair）刊出長篇報導，罕見披露美國白宮幕僚長威爾斯與總統川普互動內幕。威爾斯直言，川普「有一種酒鬼型人格」，並揭露她如何在不試圖「約束」總統的前提下，成為白宮最具影響力的人物之一。

白宮幕僚長威爾斯（左）深獲川普（右）信任。（圖／美聯社）

報導指出，2025年11月4日清晨，白宮橢圓形辦公室內，威爾斯（Susie Wiles）與川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及副幕僚長米勒（Stephen Miller）開會，討論兩大議題：廢除國會冗長辯論制度（filibuster）以及設法迫使委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）下台。

當川普滔滔不絕談論冗長辯論時，威爾斯突然起身準備離席，川普當場質問「這是緊急狀況嗎？妳非走不可？」威爾斯則冷靜回應，「是緊急狀況，但跟你無關。」隨即離開，留下川普錯愕在原地。報導表示，這段插曲正是威爾斯面對川普的縮影：不正面衝突、不試圖控制，卻能在關鍵時刻主導節奏。

談到川普的性格，威爾斯語出驚人說，「川普有一種酒鬼的性格（an alcoholic’s personality）。他運作的方式是，覺得沒有任何事情是他做不到的，零限制、完全沒有。」

美國副總統范斯。（圖／美聯社）

威爾斯的父親、NFL傳奇球星薩默羅（Pat Summerall）曾長期與酒癮搏鬥，這段成長經歷讓她自認對「強烈人格」十分熟悉，「高功能酒精成癮者，或酒癮者，他們的性格在喝酒時會被放大，所以我算是大人物性格的專家。」

報導也揭露威爾斯對白宮核心人物的犀利評價，她形容副總統范斯「10年來一直是個陰謀論者」，認為他從反川到擁抱MAGA，「某種程度是政治上的轉向」。她更直指白宮預算管理局局長佛特（Russell Vought）是「極右派的狂熱分子」，並嘲諷馬斯克（Elon Musk）轉發爭議言論時，「可能是在微量服用藥物」。

儘管言詞尖銳，威爾斯在白宮內部的地位卻無人能撼動，一名前共和黨前白宮幕僚長形容，「在大多數白宮，幕僚長只是眾多權力人物中的第一人，但在這裡，她是第一，而且沒有對等者。」盧比歐也公開力挺威爾斯，稱「現在世界上，沒有任何人能取代她做這份工作」，並形容她與川普之間的關係是「靠實力贏得的信任」。

