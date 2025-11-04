「美白貼片只要3萬」中國假牙醫在南韓違法開業 幫50多名患者施術

牙科示意圖，與事件無關。pexels



據南韓媒體今天（11/4）報導，兩名未持有合格醫師執照的中國籍女子，在南韓濟州違法開業，並以「價格便宜」在網路上行銷，美白貼片項目僅收取3萬元台幣左右，吸引不少人上門，共計幫50多名患者施術，被告已在庭審時承認所有犯行。

據韓媒「News1」報導，濟州地方法院刑事庭今天召開庭審，被告是30多歲中國籍女子A某，與40多歲中國籍女子B某，兩人涉嫌從事非法醫療行為。

從今年5月至9月，兩名女子在中國社群媒體「微信」刊登廣告，主打「低價牙科手術」，有患者前來洽詢後，她們就在無執照的情況下，於濟州市蓮洞的一處住宅內，對有就診需求的非法滯留者或外籍配偶，進行牙科項目的施術。

據悉，他們以每人160萬韓元（約3.4萬元台幣）的價格，為患者進行「美白貼片」的牙科施術，A某施術對象為26人，B某施術對象為27人，合計53人接受施術。

報導指出，被告從中國購買牙科醫療器具，犯案期間往返中國與濟州10次左右，兩人在庭上承認所有犯行。

