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美國一項關鍵的海外監控授權法案因國會僵局於週五深夜失效。由於此時正值美國與加、墨合辦世界盃足球賽，且面臨國際緊張局勢，此法案的失效引發了嚴重的國家安全隱憂，各界擔心反恐能力受挫。

美國《外國情報監視法》（FISA）第702條於週五午夜正式失效。該法案允許美國情報機構在無搜索票的情況下，收集海外外國目標的通訊紀錄，即使對方正在與美國境內人士聯繫。雖然官員視其為反恐與防範間諜的重要工具，但隱私倡議人士與跨黨派議員長期質疑該法案缺乏足夠保障，恐侵害美國公民隱私。

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此法案失效之際，適逢美國與加拿大、墨西哥共同舉辦世界盃（World Cup）足球賽，預計將迎來數百萬名國際遊客。聯邦調查局（FBI）局長 Kash Patel 日前強調，確保世界盃期間的安全是首要任務，極端分子過去曾利用大型體育賽事散播恐慌，FBI 將不眠不休確保球迷與球員的安全。總統川普先前也曾敦促國會維持該計畫，以因應世界盃及即將到來的美國獨立250週年慶典。

儘管秘密法庭曾在今年3月批准新一輪的年度授權，理論上部分監控可持續至2027年，但專家警告實際執行面存在灰色地帶。參議院情報委員會民主黨領袖 Mark Warner 指出，若缺乏法律提供的免責保護，Google等電信與科技巨頭可能拒絕配合政府提供通訊數據。

這場政治僵局部分源於川普近期任命親信出掌情報體系引發的爭議，導致國會協商破裂。隨著國會休會，短期內恐無解決方案。Mark Warner 批評川普此舉如同投下「手榴彈」，並警告若世界盃期間發生安全意外，總統必須承擔責任。

原文出處：美監控法案失效適逢世界盃 國安隱憂與政治僵局加劇

本文由AI協作，經編輯審核後發布