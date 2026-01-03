美直升機墜毁鳳凰城偏遠山區 機上4人生死不明

美國亞利桑那州鳳凰城驚傳一架私人直升機墜毁山區，機上載有4人，目前尚未確認是否有人員受傷。

據美媒報導，直升機墜毁地點在亞利桑那州蘇必利爾市以南、電報峽谷附近的偏遠山區，救援人員正想辦法抵達該處。美國聯邦航空管理局（FAA）稱，墜機事件發生在當地時間2日上午11點左右，出事的是一架MD 369FF型直升機，當時機上共有4人。

皮納爾縣警長辦公室表示，這架直升機從位於蘇必利爾市以西的亞利桑那州皇后溪的飛馬航空公園起飛。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA正在對這起墜機事件進行調查，為了讓搜救行動順利進行，FAA已對附近空域發布臨時飛行限制令。

