美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨史上最艱難時刻。
Axios新聞網引述2名知情人士透露，澤倫斯基今天與美國副總統范斯（JD Vance）談論美方所提的和平方案。美國總統川普受訪時表示，希望烏克蘭能在感恩節（11月27日）前同意這項方案。
澤倫斯基發表例行視訊談話時稱「這是我們歷史上最困難時刻之一，烏克蘭現面臨非常艱難抉擇：失去尊嚴、或冒失去關鍵夥伴的風險」。
他表示將提出論據說服美方並提出替代方案。澤倫斯基今天也與法、德和英國領袖通話；歐洲正協助烏克蘭制定回應美方的替代另案。
以下是美聯社披露的川普28點俄烏和平方案全文。
1.烏克蘭的主權會得到確認。
2.俄羅斯、烏克蘭與歐洲之間將總結出一份全面互不侵犯協議，過去30年所有剪不斷、理還亂爭端視同解決。
3.預計俄國將不再入侵鄰國，北約也不再進一步擴張。
4.在美國居間調停下，俄羅斯與北約將展開對話，創造降溫條件解決所有安全問題，以確保全球安全並增加合作與未來經濟發展機會。
5.烏克蘭將獲得可靠的安全保障。
6.烏克蘭武裝部隊規模將限制在60萬人（紐約時報估計目前烏軍兵力逾80萬）。
7.烏克蘭同意在憲法中明訂不加入北約；同時北約也同意在章程裡納入日後不接納烏克蘭的條款。
8.北約同意不在烏克蘭境內駐軍。
9.歐洲國家的戰鬥機將部署在波蘭。
10.美國的保證：
－美國將因提供安全保障而得到補償；
－若烏克蘭入侵俄羅斯，則失去安全保證；
－若俄羅斯入侵烏克蘭，除遭遇果斷協調的軍事回應外，所有全球制裁將再度啟動，新領土所獲的承認及從協議內所獲利益全都撤銷；
－若烏克蘭在無正當理由下向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將被視同無效。
11.烏克蘭有資格加入歐盟，並在申請入盟的審議期間獲得短期的優惠歐洲市場准入。
12.將有一套強而有力的全球計畫用於重建烏克蘭，包括且不限於：
－成立烏克蘭發展基金（Ukraine Development Fund），投資如科技、資料中心及人工智慧等快速成長產業。
－美國將與烏克蘭合作，共同重建、開發、現代化改良並營運烏國天然氣基建，包括管線與儲存設施。
－共同努力修復受戰爭影響地區，用於城市與住宅區的恢復、重建與現代化。
－基礎建設開發。
－礦產與自然資源開採。
－世界銀行（WB）將制定特殊融資方案促進上述工作。
13.俄國將重新融入全球經濟：
－解除制裁將分階段、並根據情況逐案討論與商定。
－美國將與俄羅斯簽訂長期經濟合作協議，涵蓋能源、自然資源、基建、人工智慧、資料中心、北極稀土金屬開採與其他能互惠的合作商機。
－俄國將獲邀重返八大工業國家集團（G8）。
14.（俄國）凍結資金用途如下：
－俄國遭凍結的1000億美元資產，將用於投資美國在烏克蘭主導的重建與投資計畫；
－美國將獲得前述投資的一半利潤。歐洲另再追加1000億美元以提高烏克蘭重建的可用投資金額。俄國在歐洲被凍結資金解凍。剩餘的俄羅斯解凍資金將投入另一個美俄共同投資平台，用於特定領域共同項目。平台資金意在強化雙方關係、提升共同利益，形成強烈誘因以避免再陷衝突。
15.將成立美俄聯合安全工作小組，以推動並確保本協議所有條款落實。
16.俄羅斯將把不侵犯歐洲與烏克蘭的政策載入法律。
17.美俄將同意延長現有核武不擴散與控制條約，包含第一階段戰略武器裁減條約（START I）。
18.烏克蘭同意根據「禁止核子擴散條約」（NPT）作為非核武國家。
19.札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）將在國際原子能總署（IAEA）監督下運作，產出電力由俄、烏五五平分。
20.俄烏承諾在校園與社會實施教育項目，以促進不同文化間的理解與包容、消除種族主義與偏見：
－烏克蘭將採用歐盟的宗教寬容與少數語言族群保障規範。
－兩國同意廢除所有歧視性措施，並保障烏克蘭與俄羅斯在媒體與教育方面權益。
－拒絕並嚴禁所有納粹意識形態與相關活動。
21.領土：
－包含美國在內的外界，承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄國事實領土。
－赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）兩地將依當前接觸線「凍結」，等於實際承認以接觸線為界的現狀。
－俄國將放棄上述5個地區以外，其他還在手中但經各方商定（歸還）的土地。
－烏克蘭部隊將撤離目前還在手中的頓內茨克州僅存地區，烏方撤離地將視為中立的非軍事緩衝區，在國際上承認屬於俄羅斯聯邦的領土。但俄軍不得進入此非軍事區。
22.達成日後領土安排的協議後，俄羅斯與烏克蘭均承諾不得以武力改變這些安排；若違承諾，任何安全保證均不適用。
23.俄羅斯不阻止烏克蘭使用第聶伯河（Dnieper River）從事商業活動，並將就穀物在黑海自由運輸達成協議。
24.成立人道主義委員會以解決尚待處理議題：
－所有剩餘戰俘與遺體將以「全部換全部」（all for all）的方式交換。
－釋放包含兒童在內所有遭拘留的平民與人質。
－實施家庭團聚計畫。
－採取措施減輕戰爭受害者的痛苦。
25.烏克蘭將在100天內舉行選舉。
26.所有參與這次衝突的當事各方，戰爭期間的行為將獲得充分赦免，並同意日後不再提出任何主張或申訴。
27.本協議將具法律約束力。執行情況將由美國總統川普擔任主席的「和平委員會」監督與保障；違反者將受到制裁。
28.一旦各方同意這份備忘錄，停火將在雙方撤至商定位置後即刻生效，並開始執行協議內容。（編譯：陳亦偉）1141122
其他人也在看
老闆4歲兒店中哭鬧不休 員工拿牌尺打2下賠慘了
一場發生在炸雞店的糾紛鬧上了法庭，炸雞店林姓員工因受不了陳姓老闆4歲孩子在店裡持續哭鬧，一時衝動之下竟拿麻將牌尺，朝小孩的右小腿打了2下。陳姓老闆極度不滿林男舉動，認為小孩因此右小腿擦傷，決定一狀告上法院，提出50多萬賠償請求，最終法院判賠4萬多元。可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
活牛「物以稀為貴」！美肉品巨頭關閉旗下大型牛肉加工廠，預告明年該部門「虧損上看200億」
美國肉類巨頭泰森食品（Tyson Foods）宣布，隨著國內面臨高昂的牛肉價格，以及數十年來最低的牛隻存量，該公司將關閉旗下位於內布拉斯加州（Nebraska）一座大型牛肉加工廠。這座位於列星敦（Lexington）的工廠，目前僱用超過3000名員工，同一時間也宣布，其位於德州阿馬里洛（Amarillo）的牛肉工廠，將縮減為每日一個班次運作，該生產線也有千餘......風傳媒 ・ 18 分鐘前
中國抵制持續 多家航空公司減少對日航班
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國官方抵制赴日旅遊，多家航空公司對日減少航班。中國東方航空、吉祥航空、春秋航空等至少9家航空公司每週有超過70個對日航班減少。中央社 ・ 18 小時前
特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」
美國總統特朗普表示，計劃並非他對基輔的「最終方案」，而烏克蘭總統警告該國「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
新北無差別攻擊！男持棍傷6旬路人夫妻 機車內查獲安非他命
新北市三重區今（22）日上午9時發生隨機攻擊事件，45歲顏姓男子持鐵棍無差別攻擊路旁一對6旬夫妻，2人頭部與手部出現挫傷、撕裂傷，緊急送往新光醫院治療，所幸目前均無生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
企排》許菀芸到雲林像家一樣 率高雄台電擊敗臺北鯨華
企業排球聯賽21年第四周賽事今天移師雲林縣立體育館，女子組高雄台電以3比1力克臺北鯨華。台電主攻手許菀芸感性地說：「雖然我不是雲林人，但這裡有回家的感覺，青春好像都是在這裡打球度過的。」TSNA ・ 17 小時前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
高雄市 / 綜合報導 民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為，搶攻山城支持度，邱議瑩回應，祝福林岱樺活動成功，另外兩人，賴瑞隆和許智傑，同樣行程滿檔，初選將近，綠委4選1出戰港都，誰都不敢鬆懈。 立法委員(民)林岱樺說：「用了整整8個月的時間，用盡各種手段要讓岱樺斷手斷腳。」民進黨立委林岱樺，情緒激動喊出自己的心聲，昨(22)日下午在高雄旗山，舉辦第二場晚會，11月初在岡山首場造勢，喊出創下3萬人次後，這回的造勢場也格外受關注。後援會大場面進場，主辦單位宣布現場有2萬人參與，林岱樺再度直搗三山地區，而旗山向來都是同黨對手，邱議瑩大本營，林岱樺被認為搶攻山城支持度，布局意味相當濃厚，立法委員(民)林岱樺說：「請求給岱樺一個公平的對待，不就是我們大旗美鄉親的心聲嗎。」而同樣有意出征高雄市長選戰的女將邱議瑩，昨(22)日行程滿檔，早上在美濃出席活動，推銷好吃的白玉蘿蔔，和鄉親合照展人氣，下午繼續跑活動，對於旗山造勢她這樣說，立法委員(民)邱議瑩說：「旗美地區現在已經進入了觀光旺季，昨(22)日也開始美濃的白玉蘿蔔節，祝福同志，林岱樺委員的活動舉辦成功。」高雄民進黨立委4選一，綠營女將拚人氣，其他兩位也沒在讓，資深媒體人王瑞德VS.立法委員(民)賴瑞隆說：「聽說是小鴨爸爸，要吃鴨肉，對啊，哈哈哈。」賴瑞隆社群PO文，到處趴趴造，這回再打出小鴨爸爸牌，帶資深媒體人及議員吃美食，順勢宣傳。立法委員(民)許智傑VS.雄中智庫後援會說：「雄中人挺雄中人。」許智傑則打出學長學弟牌，成立雄中智庫後援會，大家來自醫界建築、律師業等，百工百業到場立挺，隨著初選時間步步逼近，誰將代表民進黨出戰港都，四搶一局面，最終誰會脫穎而出，不到最後一刻，四人都不敢鬆懈。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
「搬到台灣是人生最糟決定」！外國人定居驚覺巨大落差 列4缺點嘆：人們很冷漠
不少外國人到台灣旅遊後，會選擇定居，但卻有一名外籍補習班老師真的來台長住後，才發現跟他想像中的巨大落差，認為在台灣生活「令人心靈受創」，年輕人對一切都漠不關心，只活在自己的網路中，連生活成本都比很多已開發國家貴，即使台灣仍有優點，也彌補不了每天那種不開心的感覺。鏡報 ・ 1 小時前
TWICE來台開唱 賴總統：演唱會受歡迎 代表許多人有錢有閒
今天是金馬獎，賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，並鼓勵民眾走進電影院觀賞本土電影。而賴總統受...聯合新聞網 ・ 19 小時前
《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國 2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
北歐與波羅的海8國聯合挺烏克蘭 承諾繼續提供武器抗俄
亟欲擺平俄烏戰爭的美國總統川普近日提出一份和平協議，然而內容幾乎順應俄羅斯總統普丁的心意，抗俄3年多的烏克蘭總統澤倫斯基情何以堪，趕緊再找歐洲盟友協調。北歐與波羅的海8國領袖22日聯合聲明，他們將繼續支持烏克蘭提、提供武器，阻止俄羅斯進一步入侵。太報 ・ 5 小時前
矽光子集體倒下！IET-KY盤中摔跌停...這9檔綠半根 光聖「獨開紅花」再創新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（21）日終場跌991.42點，收在26,434.94點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點，盤面上矽光子（CPO）族群也無力...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
垃圾山主嫌里長「合照」引藍綠互槓 陳其邁怒：對陳菁徽提告
高雄岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森，涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，遭檢方聲押禁見獲准；李有財日前有意參選高市議員，他擅自合成自己與高雄市長陳其邁的合照，PO在臉書粉專，甚至8月舉辦茶行開幕儀式也有多位綠營民代出席，立委陳菁徽質疑綠營力挺環保殺手；陳其邁今受訪怒批是政治操作抹黑，並強調將對陳菁徽提告。中時新聞網 ・ 19 小時前
川普「28點和平計畫」曝光！傳要求烏克蘭重大讓步 美議員：偏袒俄羅斯
俄烏戰爭陷入膠著之際，一項由美國總統川普代表私下推動的「和平計畫」近期引爆華府政壇的擔憂與爭議。據多名消息人士透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月在美國邁阿密與俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行了密會，雙方討論了一份旨在結束俄烏衝突的28點和平計畫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
川普嗆烏不滿和平提案就續戰
本報綜合外電報導 美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨…中華日報 ・ 14 小時前
美國烏克蘭官員將在瑞士召開會談 商討終戰方式
（中央社基輔21日綜合外電報導）一名烏克蘭談判代表今天表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。中央社 ・ 16 小時前
讓世界看見台灣！范雲、沈伯洋受邀出席國際自由聯盟 演說主題曝
即時中心／高睿鴻報導讓世界看見台灣！民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。綠營國際部說明，「國際自由聯盟」為全球支持自由主義的政黨結合之國際政治組織，民進黨為重要參與政黨之一、並會固定每年派員參與盛事；今年則是由范雲、沈伯洋代表出席。民視 ・ 1 天前
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。太報 ・ 19 小時前
從烏俄看台灣／烏前駐美武官：嚇阻不是口號 是給對手看到「真正的準備」
俄烏戰爭持續將近3年，曾派駐北約、擔任烏克蘭駐美武官的烏克蘭空軍退役上校奧爾迪諾維奇（Andrii Ordynovych）表示，嚇阻不是口號，而是讓對手看到你真的在準備，積極進行自我防衛也能增加國際信任，影響他國未來是否願意在危機中提供協助的意願。太報 ・ 6 小時前