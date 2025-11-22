美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨史上最艱難時刻。

Axios新聞網引述2名知情人士透露，澤倫斯基今天與美國副總統范斯（JD Vance）談論美方所提的和平方案。美國總統川普受訪時表示，希望烏克蘭能在感恩節（11月27日）前同意這項方案。

澤倫斯基發表例行視訊談話時稱「這是我們歷史上最困難時刻之一，烏克蘭現面臨非常艱難抉擇：失去尊嚴、或冒失去關鍵夥伴的風險」。

他表示將提出論據說服美方並提出替代方案。澤倫斯基今天也與法、德和英國領袖通話；歐洲正協助烏克蘭制定回應美方的替代另案。

以下是美聯社披露的川普28點俄烏和平方案全文。

1.烏克蘭的主權會得到確認。

2.俄羅斯、烏克蘭與歐洲之間將總結出一份全面互不侵犯協議，過去30年所有剪不斷、理還亂爭端視同解決。

3.預計俄國將不再入侵鄰國，北約也不再進一步擴張。

4.在美國居間調停下，俄羅斯與北約將展開對話，創造降溫條件解決所有安全問題，以確保全球安全並增加合作與未來經濟發展機會。

5.烏克蘭將獲得可靠的安全保障。

6.烏克蘭武裝部隊規模將限制在60萬人（紐約時報估計目前烏軍兵力逾80萬）。

7.烏克蘭同意在憲法中明訂不加入北約；同時北約也同意在章程裡納入日後不接納烏克蘭的條款。

8.北約同意不在烏克蘭境內駐軍。

9.歐洲國家的戰鬥機將部署在波蘭。

10.美國的保證：

－美國將因提供安全保障而得到補償；

－若烏克蘭入侵俄羅斯，則失去安全保證；

－若俄羅斯入侵烏克蘭，除遭遇果斷協調的軍事回應外，所有全球制裁將再度啟動，新領土所獲的承認及從協議內所獲利益全都撤銷；

－若烏克蘭在無正當理由下向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將被視同無效。

11.烏克蘭有資格加入歐盟，並在申請入盟的審議期間獲得短期的優惠歐洲市場准入。

12.將有一套強而有力的全球計畫用於重建烏克蘭，包括且不限於：

－成立烏克蘭發展基金（Ukraine Development Fund），投資如科技、資料中心及人工智慧等快速成長產業。

－美國將與烏克蘭合作，共同重建、開發、現代化改良並營運烏國天然氣基建，包括管線與儲存設施。

－共同努力修復受戰爭影響地區，用於城市與住宅區的恢復、重建與現代化。

－基礎建設開發。

－礦產與自然資源開採。

－世界銀行（WB）將制定特殊融資方案促進上述工作。

13.俄國將重新融入全球經濟：

－解除制裁將分階段、並根據情況逐案討論與商定。

－美國將與俄羅斯簽訂長期經濟合作協議，涵蓋能源、自然資源、基建、人工智慧、資料中心、北極稀土金屬開採與其他能互惠的合作商機。

－俄國將獲邀重返八大工業國家集團（G8）。

14.（俄國）凍結資金用途如下：

－俄國遭凍結的1000億美元資產，將用於投資美國在烏克蘭主導的重建與投資計畫；

－美國將獲得前述投資的一半利潤。歐洲另再追加1000億美元以提高烏克蘭重建的可用投資金額。俄國在歐洲被凍結資金解凍。剩餘的俄羅斯解凍資金將投入另一個美俄共同投資平台，用於特定領域共同項目。平台資金意在強化雙方關係、提升共同利益，形成強烈誘因以避免再陷衝突。

15.將成立美俄聯合安全工作小組，以推動並確保本協議所有條款落實。

16.俄羅斯將把不侵犯歐洲與烏克蘭的政策載入法律。

17.美俄將同意延長現有核武不擴散與控制條約，包含第一階段戰略武器裁減條約（START I）。

18.烏克蘭同意根據「禁止核子擴散條約」（NPT）作為非核武國家。

19.札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）將在國際原子能總署（IAEA）監督下運作，產出電力由俄、烏五五平分。

20.俄烏承諾在校園與社會實施教育項目，以促進不同文化間的理解與包容、消除種族主義與偏見：

－烏克蘭將採用歐盟的宗教寬容與少數語言族群保障規範。

－兩國同意廢除所有歧視性措施，並保障烏克蘭與俄羅斯在媒體與教育方面權益。

－拒絕並嚴禁所有納粹意識形態與相關活動。

21.領土：

－包含美國在內的外界，承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄國事實領土。

－赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）兩地將依當前接觸線「凍結」，等於實際承認以接觸線為界的現狀。

－俄國將放棄上述5個地區以外，其他還在手中但經各方商定（歸還）的土地。

－烏克蘭部隊將撤離目前還在手中的頓內茨克州僅存地區，烏方撤離地將視為中立的非軍事緩衝區，在國際上承認屬於俄羅斯聯邦的領土。但俄軍不得進入此非軍事區。

22.達成日後領土安排的協議後，俄羅斯與烏克蘭均承諾不得以武力改變這些安排；若違承諾，任何安全保證均不適用。

23.俄羅斯不阻止烏克蘭使用第聶伯河（Dnieper River）從事商業活動，並將就穀物在黑海自由運輸達成協議。

24.成立人道主義委員會以解決尚待處理議題：

－所有剩餘戰俘與遺體將以「全部換全部」（all for all）的方式交換。

－釋放包含兒童在內所有遭拘留的平民與人質。

－實施家庭團聚計畫。

－採取措施減輕戰爭受害者的痛苦。

25.烏克蘭將在100天內舉行選舉。

26.所有參與這次衝突的當事各方，戰爭期間的行為將獲得充分赦免，並同意日後不再提出任何主張或申訴。

27.本協議將具法律約束力。執行情況將由美國總統川普擔任主席的「和平委員會」監督與保障；違反者將受到制裁。

28.一旦各方同意這份備忘錄，停火將在雙方撤至商定位置後即刻生效，並開始執行協議內容。（編譯：陳亦偉）1141122