美盼撤銷基改食品進校園？石崇良承諾：基改絕對不進校園

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衛福部長石崇良表示，將持續維持食安管理機制，並承諾基因改造食品絕對不會進入校園。 圖：擷取自 國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院衛環委員會今（15）日就美國貿易代表署發布的《2026年各國貿易評估報告》中所提及的技術性貿易壁壘或食品安全檢驗與動植物防疫檢疫障礙對我國食品安全造成之衝擊與因應作為進行專題報告。針對外界關注的美牛美豬議題及基因改造食品管理，衛福部長石崇良表示，持續維持食安管理機制，並承諾基因改造食品絕對不會進入校園。

國民黨立委王育敏今日質詢時，針對最令社會擔憂的「基因改造食品流入校園」，要求石崇良強調「絕對不能進校園」。對此，石崇良表示，自己的立場與王育敏一樣——健康不能退讓。石崇良指出，所有的調整和國際接軌都是經過健康風險評估、各部門把關，對於基因改造食品的管理作為不會有任何改變。

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石崇良也承諾，基因改造食品絕對不會進入校園。王育敏則表示，「擔心台灣對美一讓再讓，就把孩子的健康也出賣了，這是絕對不被允許的。」

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