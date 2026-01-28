美眾議員演說遭噴灑不明液體！男子衝上講台當場被制伏 畫面曝光
美國民主黨眾議員歐瑪（Ilhan Omar）週二在明尼蘇達州明尼亞波利斯一場市政廳大會上遭人鬧場，一名男子突然衝向講台，朝她噴灑氣味惡臭的不明液體並大聲叫囂，現場維安人員隨即上前制伏，場面一度陷入混亂，所幸歐瑪本人並未受傷。
男子朝向正在演說的歐瑪噴灑不明液體，遭當場制伏。圖／路透社
明尼亞波利斯警方指出，員警在場目擊該男子使用注射器噴灑不明液體，已依涉嫌三級攻擊罪逮捕，鑑識人員也到場採證。
美國移民暨海關執法局（ICE）幹員24日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市，射殺一名37歲男子普雷蒂（Alex Pretti），理由是對方暴力反抗。根據《路透社》報導，歐瑪當時在大會上批評ICE在明尼蘇達州的作為，並點名國土安全部長諾姆（Kristi Noem），呼籲廢除ICE、要求諾姆辭職，事件也發生在川普政府加強移民執法、當地近日緊張局勢升溫之際。
