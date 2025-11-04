美眾議員籲「豪豬化」台灣 嚇阻中共武力犯台

川習會後，川普重申習近平不會在他任內犯台，但仍未正面回應是否協防台灣，讓外界持續有質疑聲浪。拜登政府時期的、商務部資深中國顧問易明分析，基於美國高度依賴台灣的先進半導體，川普難以與中國「交易」台灣。

前美國商務部資深中國顧問易明表示，「我們的國防、高科技產業，都非常仰賴台灣的先進半導體，如果川普想過『交易台灣』的話，其實在現實上難以做到。」

麥考米克指出，「如果我們不小心行事，沒有把台灣打造得像『豪豬』一樣堅不可侵，那將會非常危險，我們必須全力保護台灣，讓中國理解武力犯台不是簡單的事，這樣他們就無法主導全球科技產業，改變世界強權的格局，畢竟中國現在是我們的勁敵。」

麥考米克續指，美國必須保護與「豪豬化」台灣，嚇阻中國武力犯台，以防止中國取得科技發展領先地位。同時台灣與歐洲，也正強化國防與AI領域合作，法國數位媒體《情報在線》披露，外交部長林佳龍9月以「文化外交」之名出訪歐洲，並在波蘭出席「華沙安全論壇」後，獲得法國政府同意、低調到訪巴黎；同時訪問比利時布魯塞爾的國安會諮委徐斯儉，則參訪北約總部以及會晤歐盟執委會官員，取得前所未有的高層級接觸。

林佳龍說，「國安會的功能發揮，對我們外交是很重要，愛沙尼亞政府在國會通過了法案，所以可以啟動未來設處的法律基礎，那應該是半年前通過，那目前也大家都有在諮商。」

至於外媒報導，波羅的海國家愛沙尼亞2023年決議，接受我方開設非外交性質的辦事處後，因名稱喬不攏要用「台灣」或「台北」而停擺兩年。對此林佳龍澄清，愛國國會半年前通過法案才具備相關法源依據，對未來台愛關係充滿期待。