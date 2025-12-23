美眾議員：范斯會與盧比歐搭檔選2028 不會彼此競爭

美國副總統范斯（左）是最可能接棒川普（右）的人選 圖：翻攝自范斯的Ｘ

[Newtalk新聞] 如果美國總統川普（Donald Trump）不爭取第三任，其副總統范斯（J.D. Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）是共和黨最可能出馬的2028總統大選之人。紐約州共和黨眾議員勞勒（Mike Lawler）稍早指出，他認為范斯和盧比歐可能搭檔競選，而不是彼此在初選時競爭。

勞勒在CNN的《The Arena》節目表示：「坦白說，我認為范斯和盧比歐的組合比任何其他組合都更有可能。」這位紐約共和黨人沒有明確表示全力支持范斯，但他表示，范斯在競爭中「佔優勢」，如果他決定參選，將會是一位「實力強勁的候選人」。

廣告 廣告

勞勒補充道：「2028年的選舉週期將會非常激烈。我認識很多正在考慮參選的人，也喜歡並尊重他們中的許多人。當然，進行辯論和討論總是有益的。」

《國會山莊》（The Hill）報導，范斯尚未表明是否會競選總統，但他並未排除參選的可能性。美國轉折點組織（Turning Point USA）首席執行官柯克（Charlie Kirk）的遺孀埃里卡·柯克（Erika Kirk）近日公開支持范斯參選。

埃里卡·柯克在鳳凰城舉行的美國轉折點組織「美國節」（AmericaFest）大會上說道：「我們將以壓倒性的優勢，讓我丈夫的朋友范斯當選美國總統。」

民調顯示，范斯的支持率領先。根據「白宮競選」（Race to the White House）的全國民調平均值，在共和黨潛在候選人中，范斯的支持率超過45%。盧比歐、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、川普長子小唐納（Donald Trump Jr）和前美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley ）的支持率分別為10.9%、9.4%、8.6%和4.2%，位列前五名。

《政客》（Politico）上個月也曾報道，如果范斯決定參選，盧比歐將支持他。范斯10月份告訴《紐約郵報》（he New York Post），盧比歐是他在川普政府中的「摯友」。

但肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）21日向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，鑑於川普政府的貿易保護主義政策，他並不認為范斯是他心目中2028年總統候選人的首選。

溫和派的勞勒週一表示，雖然他在某些問題上與副總統意見相左，但他仍然是共和黨內「最聰明、最能言善辯」的成員之一。他還表示，范斯與紐約州民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez ）的對決將會是一場「老少咸宜的辯論」。

上週，奧卡西奧-科爾特斯重點提及了一項民調，該民調顯示，在2028年總統大選中，她的支持率以51%領先於范斯的49%。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

超越蔡英文2024得票數 !「彈劾賴清德」連署破817萬 他讚 : 成本低、造成困擾大