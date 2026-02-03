美眾議院啟動投票程序 部分政府停擺料將落幕

美國聯邦眾議院議事廳。（圖／達志／美聯社）

美國聯邦眾議院（U.S. House of Representatives）將於美東時間2日審議1項法案，該法案旨在結束於週末開始的部分政府停擺，預計最終表決將於3日展開。

據《路透社》報導，由於圍繞移民執法的爭議使得支出法案的批准工作更加複雜，五角大廈（Pentagon）、運輸部（Department of Transportation）以及數個其他聯邦機構的資金已於1月31日到期。截至目前為止，影響仍相對有限，因為被認定為「必要人員」的員工，例如軍人與航空管制員，仍持續在崗工作。

廣告 廣告

根據國會研究處（Congressional Research Service）的資料，自1977年以來，聯邦政府已經歷10次為期3天或更短的資金缺口，其中大多數對現實運作幾乎沒有實質影響。與上1次在2025年10月與11月創紀錄的43天政府停擺不同，這次停擺預計將是短暫的。

1項恢復資金並允許立法者繼續就移民執法策略進行談判的協議，於1月30日在參議院（Senate）以壓倒性的跨黨派票數獲得通過。眾議院的共和黨領導層正為在該院迅速表決鋪路。上個月，美國國土安全部（Department of Homeland Security）的探員才在明尼蘇達州（Minnesota）擊斃2名白人美國公民，引發全國性示威。

眾院排名第3的共和黨人、來自明尼蘇達州（Minnesota）的眾議員艾默（Tom Emmer）表示，眾議院預計將於3日對該協議進行表決。眾議院的1個委員會預計於2日審議這項支出協議，辯論可能持續至深夜，且不保證該法案可以通過。

共和黨目前以218席對213席的微弱優勢掌控眾議院，而當來自德州（Texas）的新任民主黨眾議員梅內菲（Christian Menefee）宣誓就職後，民主黨將再增加1席。

部分眾議院民主黨人對這項由美國總統川普（Donald Trump）與參議院民主黨對口談判代表協商達成的資金協議表示反對，認為該協議應該提供更多時間，以協商對聯邦移民執法人員施加新的限制，這些人員正執行川普的移民打擊政策。此外，共和黨內部偏右派系的部分議員也可能提出反對意見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

市場孤兒1／南門市場大火後「洗牌」 60年老攤商遇人頭戶搶飯碗慘失業

市場孤兒2／老年喪子隔代養小學孫 南門市場「雞捲姨」災後痛失飯碗哭了

獨家／羅志祥超寵粉上海簽書會7小時簽不停 行程滿檔加插錄影工作