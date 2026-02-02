美眾議院審議法案 政府部分停擺有望畫下句點

美國眾議院今天(2日)開始審議一項法案，擬解除自週末起發生的部分政府停擺，預計明天進行最終表決。

由於移民執法爭議使撥款立法受阻，五角大廈、運輸部及多個政府機構的經費已於31日到期。不過目前實際衝擊有限，被列為「必要人員」的員工仍持續上班，包括軍人與航空管制人員。

根據美國國會研究處資料，自1977年以來，聯邦政府曾發生10次為期3天或更短的經費空窗期，多數對現實運作影響不大。與2025年10月至11月、長達43天的史上最長停擺不同，這次停擺預料時間不長。

一項可恢復經費、並讓國會繼續就移民執法策略協商的協議，30日已在參議院以跨黨派大比數通過。眾院共和黨領袖正為迅速表決鋪路。

眾院共和黨第3號人物、來自明尼蘇達州的眾議員艾默(Tom Emmer)表示，眾院預計明天對該協議投票。眾院一個委員會今天將先行審查支出方案，辯論可能延續至深夜。

不過，法案能否過關仍存變數。共和黨目前僅以218比213的微弱優勢掌控眾院；民主黨來自德州的新科眾議員梅內菲(Christian Menefee)宣誓就職後，民主黨席次將再增1席。

部分眾院民主黨人反對這項由美國總統川普(Donald Trump)與參議院協商出的撥款協議，認為應給更多時間，就限制聯邦移民執法人員執行川普打擊移民政策的方式進行談判。上月，美國國土安全部人員在明尼蘇達州擊斃2名美國公民，引起群情激憤。

此外，共和黨內偏右派系也可能對該協議提出反對意見。